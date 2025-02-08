Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür etti

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah'ta düzenlenen törende, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmeden önce çıktıkları platformda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İbranice Sözcüsü'nün uzattığı mikrofona konuşan İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini "başarısız" olarak niteledi.

İsrailli esirler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarda sürmesi çağrısında bulundu.

"Gazze'deki tüm esirlerin evlerine geri dönmesinin tek yolu anlaşmanın tamamlanmasıdır"

Esirlerden Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, İsrailli esir ailelerini, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulanması talebiyle hükümete baskı için gösteriler düzenlemeye çağırarak, "Gazze'deki tüm esirlerin evlerine geri dönmesinin tek yolu anlaşmanın tamamlanmasıdır." dedi.

Filistinliler ile İsraillilerin barış içinde yaşaması dileğinde bulunan Ami, Netanyahu hükümetine "7 Ekim'de başarısız oldunuz ve askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız. Şimdi bir anlaşma yoluyla serbest bırakılıyorum." ifadeleriyle mesaj gönderdi.

Ami, "Kassam Tugayları bizi Gazze'de 16 ay boyunca hayatta tuttu ve bize yiyecek, içecek ve ilaç verdi. Onların sayesinde hayattayım, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İsrail hükümetine, 7 Ekim'de başarısız olan hükümete çok kızgınım"

Kardeşi Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanında öldürülen Eli Sharabi ise İsrail hükümetine olan öfkesini, "İsrail hükümetine, 7 Ekim'de başarısız olan hükümete çok kızgınım." söyleriyle dile getirdi.

Sharabi, Kassam Tugaylarına hayatta kalmasını sağladıkları için teşekkür ederek, "İsrail hükümetinin müzakereleri sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim"

Hala yedek askerlik yaşında olduğu için askeri üniformayla serbest bırakıldığı belirtilen esir Or Levy, "Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim, onlar sayesinde hayattayım." ifadesini kullandı.

Levy, askeri yollarla İsrailli esirlerin serbest bırakılamayacağını ve anlaşmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

İsrailli 3 esire karşılık, 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı

Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli serbest bırakılmıştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail tarafından müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılan Filistinli esirlerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20’sinin Gazze'ye geçtiğini, 7’sinin ise ülke dışına çıktığını bildirmişti.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından Gazze Şeridi'nden alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.