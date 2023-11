Gazze'den tahliyeler başlıyor

Takip Et

İsrail ordusu, Gazze'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırırken, Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşma ile Gazze'deki ağır yaralılar ile yabancı pasaport sahiplerinin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açıldı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinlinin dün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmesine izin verildi. Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların ve yabancıların Mısır'a geçişi için açılırken, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinliler Mısır'a geçmek üzere Refah Sınır Kapısı'na geldi. Mısır'a geçecekler arasında uluslararası kuruluşlarda çalışanların yanı sıra Gazze Şeridi'nde mahsur kalan ve ayrılma talebinde bulunan yabancı ve çifte vatandaşlar bulunuyor. Yapılan açıklamada ilk etapta 110 yabancı pasaport sahibi yolcunun Refah Sınır Kapısı üzerinden ayrıldığı ve Ürdün'ün Gazze'den vatandaşlarını tahliye etmeye başladığı belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yaptığı açıklamada Gazze'deki 500 civarında bazı yabancı ülke vatandaşlarının önümüzdeki günlerde bölgeden çıkartılabileceklerini öngördüğünü, tahliye kapsamındakiler arasında Türk vatandaşlarının olması için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu. Verilen bilgiye göre Refah sınır kapısının tahliye için ne kadar süre açık kalacağına dair belirli bir takvim yok. Batılı bir yetkili Gazze'den çıkmalarına izin verilecek yabancı pasaport sahiplerinin listesinin İsrail ve Mısır arasında kararlaştırıldığını ve gerekli elçiliklerin bilgilendirildiğini açıkladı. Tahliye kapsamındakiler Refah sınır kapısından ambulanslarla götürüldüler.

Hareketlilik Gazze Vadisi’nin kuzeyinde

Gazze Nehri'nin geçtiği Gazze Vadisi, yaklaşık 6 kilometre enindeki arazi bölgesinden oluşması nedeniyle Gazze’nin "yumuşak karnı" olarak değerlendiriliyor. İsrail, haftalardır, Gazze Vadisi’nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 1,2 milyon kişiyi, vadinin güney kesimine gitmeleri konusunda uyarıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Joel Lion, “Güvenli bölgenin Gazze Nehri'nin güneyi olduğunu söyledik ve kuzeydeki tüm sivillerin buraya taşınmasını istedik. Bu nedenle insani yardım yalnızca güneye ulaşacak” diye konuştu. Bu kapsamda, İsrail ordusunun, Gazze Vadisi üzerinden bir hat yararak bölgenin kuzeyini güneyinden koparma amacında olduğu anlaşılıyor. İsrail’in güneye taşınma uyarıları, Gazze’nin kuzeyindeki hastaneleri dahi hedef alması ve Cuhr ed- Dik ve Zeytun Mahallesi'nde yaşanan çatışmalar buna işaİsrail ordusu, Gazze'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırırken, Katar'ın arabuluculuğunda varılan anlaşma ile Gazze'deki ağır yaralılar ile yabancı pasaport sahiplerinin tahliyesi için Refah Sınır Kapısı açıldı. ret ediyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, kuzeydeki operasyonları derinleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Cibaliya saldırısı dehşet verici

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail ordusunun çatışmalarda verdiği kayıpları “zor ve acı verici bir darbe” şeklinde nitelendirdi. İsrail Başbakanı Netanyahu da yaptığı yazılı açıklamada, “Zor bir savaşın içindeyiz. Uzun bir savaş olacak. Önemli kazanımlarımız var ama acı kayıplarımız da var” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Cuma günü hükümet üyeleriyle görüşmek üzere İsrail'i ziyaret edeceği ve daha sonra bölgedeki diğer ülkelere de gideceği belirtildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Kampı'na yönelik saldırısındaki can kayıpları karşısında dehşete düştüğünü, sivillerin korunmasının ahlaki ve yasal yükümlülük olduğunu bildirdi.

FİDAN: UKRAYNA İÇİN AYRI FİLİSTİN İÇİN AYRI STANDART OLAMAZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de Filistinlileri en temel haklardan mahrum bırakan yasa dışı kuşatmanın devam ettiğini belirterek "Tüm dünyanın gözü önünde acımasızca ve alenen katledilmekteler. Mülteci kampları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bile maalesef hedef alınmakta. Gazzeli kardeşlerimize yönelik bu insanlık dışı kuşatma ve saldırılar uluslararası hukukun açıkça ihlalidir" dedi. İsrail'in girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmesi, şiddete son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız. Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri, kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz" dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da Bakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Savaşın genişlemesini engelleyecek ve Filistin halkının haklarını koruyacak her türlü girişimi destekliyoruz" dedi.

BM: GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE SOYKIRIM İŞLENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği New York Ofisi Direktörü Craig Mokhiber, Gazze'de olanlarla ilgili "Bir kez daha, gözlerimizin önünde bir soykırımın işlendiğine şahit oluyoruz ve çalıştığımız kuruluş (BM) bunu durdurmak için aciz duruyor" değerlendirmesinde bulundu. Mokhiber, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben kaleme aldığı mektubunda Batı medyasının Filistin konusundaki tutumunu da eleştirerek Batılı basın kuruluşlarının "Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'ni" ihlal ettiğini belirtti.