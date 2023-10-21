Gazzeli 130 bebek için son saatler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enerji, temiz su ve mama eksikliği sağlanmadığı takdirde hayatını kaybedecek Gazzeli bebekler için son saatler olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in gerekli imkanlar sağlanmadığı takdirde kuvözdeki yeni doğan bebeklerin saatler içerisinde yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı videoyu paylaştı.

Koca, bu paylaşımına, "Gazzeli bebekler için son saatler. Yardımların önünü açması gerekenlerin kalan insanlık duyguları için de son saatler. Türkiye olarak her türlü yardıma hazırız." notunu düştü.

130 bebek ölüm riskiyle karşı karşıya

İsrail'in yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi, bölge hastanelerindeki 130 prematüre bebeği ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bölge hastanelerinde yakıt yetersizliği nedeniyle jeneratörlerin çalıştırılmasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 130 prematüre bebek, İsrail işgalinin hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın getirilmesine engel olmasındaki ısrarı sebebiyle ölüm riskiyle karşı karşıya." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle yakıt sıkıntısı çeken Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde ciddi problemler yaşanıyor.

Hastanelerdeki elektrik sıkıntısı, tıbbi araç gereçlerin kullanımını zorlaştırarak hasta ve yaralıların tedavisine engel oluyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamayla Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce de, "Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acilen yakıt ulaştırılmaması durumunda bunun yaralılar ve hastalar için ciddi tehlike oluşturacağı konusunda uyarıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Altun'dan "Gazzeli bebekler yaşasın" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısıyla mücadele eden Gazzeli bebeklerin durumuna dikkati çekerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yaşadığı bu insanlık krizine çözüm bulmak için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin ilaç ve mamalarının bittiği, hastanenin ısınamadığı ve elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde bebeklerin yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.