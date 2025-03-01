Gazzeliler, bombardıman sonucu yıkılan camilerin enkazı üzerinde ilk teravih namazını kıldı

Filistinliler, enkazlar arasında yükselen ezanların ardından ilk teravih için saf tuttu.

Gazze Şeridi'nin en büyük ve en eski camisi olarak bilinen "Büyük Ömeri" başta olmak üzere İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazı arasında saf tutan Filistinliler, hep birlikte tekbirler eşliğinde teravih namazını kıldı.

İsrail'in camilere yönelik saldırılarında parçalanan halılar veya seccadeler üzerinde namaza duran Filistinliler, kaybettikleri yakınları ve Gazze'de barış için dua etti.

Filistinler, gözyaşları içinde "Allah'ım Gazze'yi ve halkını koru" niyazında bulundu.

"İlk teravih namazını yıkılmış bir camide eda ettik"

Gazze'de imamlık yapan Bilal Lahham, AA muhabirine, "İlk teravih namazını yıkılmış bir camide eda ettik. Geçen yıl ise insanlar, burada teravih kılmaktan mahrum bırakılmıştı." dedi.

Enkaz arasında dini vecibelerini yerine getirdiklerini söyleyen Lahham, "İşgalcinin camileri yıkması nedeniyle insanlar namaz için yerler oluşturmak zorunda kaldı. Böylece yıkılmış camilerin yakınında teravih için saf tutuldu." diye konuştu.

Gazze'deki Müslümanların bu yıl teravih sevinci yaşadığını vurgulayan Lahham, "Geçen yıl böyle değildi. Savaş nedeniyle teravihi eda edememişlerdi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, 1129 caminin zarar gördüğünü ve bunlardan 983'ünün tamamen yıkıldığını açıklamıştı. ​​​​​​​