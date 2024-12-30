Gazzeliler, dondurucu soğuklarda derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 15 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u yerinden edildi.

Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmı, İsrail saldırılarında oluşan ağır yıkım nedeniyle derme çatma çadırlarda ikamet etmek zorunda kalıyor.

Havaların soğumasıyla Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşulları daha da zorlaştı.

Kış mevsiminin beraberinde getirdiği dondurucu soğuklarla beraber, 2 milyon yerinden edilmiş Filistinli, insani bir felaketle karşı karşıya.

Filistinliler, her türlü imkansızlığın oluşturulduğu bölgede kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerine ulaşamıyor.

Aileleriyle derme çatma çadırlarda kalan bebeklerin bedenleri ise soğuk havaya yenik düşüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve nüfusunun neredeyse tamamını yerinden ettiği Gazze Şeridi'nde son 1 haftada dondurucu soğuk nedeniyle 6'sı bebek 7 kişi hayatını kaybetti.

Gidecek yerleri kalmayan Filistinliler, sığındıkları El-Mevasi'de açlık, susuzluk ve dondurucu soğuk altında yaşam savaşı veriyor.

Defalarca yerlerinden edilen siviller, dondurucu soğuk altında saldırılar altında yırtık, sökük ve artık kullanılamaz hale gelen kumaş ve naylon çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Yağmur ve soğuğu geçiren bu çadırlarda ikinci kız mevsimini geçiren Filistinliler, soğuktan kaynaklı çeşitli hastalıklarla boğuşuyor.

Kötü hava koşullarıyla mücadele eden kadın, çocuk ve yaşlıların da kaldığı çadırlar, yağmur nedeniyle sık sık sular altında kalıyor.

Mevasi bölgesi

Sığınmacıların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinden güneydeki Refah kentine kadar Akdeniz sahili boyunca uzanan Mevasi bölgesinde yaşıyor.

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı verilere, Gazze'ye yönelik saldırıları başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 1 milyon 700 bin kişi bu bölgeye sığınmak zorunda kaldı.

"135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırların yüzde 81'i tamamen yıprandı. 135 bin çadırdan yaklaşık 110 bini kullanılamaz halde." ifadesine yer verildi.

Kış aylarının girmesi ve dondurucu soğukların başlamasıyla yerinden edilenlerin şartlarının zorlaştığına dikkat çekilen açıklamada, "İsrail bir kere daha, binlerce sığınmacının hayatını tehdit eden yeni bir insanlık trajedisine neden oluyor." denildi.

Aralarında bebeklerinde olduğu sığınmacılar dondurucu soğuklar nedeniyle yaşamlarını yitirdi

Açıklamada, İsrail'in evlerini yerle bir etmesi sonucu sokaklarda kalan sığınmacıların zor koşullarda hayatta kaldığı ifade edilerek, son günlerce aralarında bebeklerin de olduğu bazı sığınmacıların soğuklara dayanamayarak hayatını kaybettiği hatırlatıldı.