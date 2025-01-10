Gazzeliler, İsrail'in saldırılarının yanında açlık ve soğukla da mücadele ediyor

Geçen günlerde soğuktan ölüm haberlerinin geldiği ve yeni bir soğuk hava dalgasının yaklaştığı Gazze'de, yeni acıların yaşanmasından endişe ediliyor.

Gazze'yi geçen haftalarda vuran soğuk hava dalgası, binlerce çadırın yıkılmasına ve pek çok çadırın su altında kalmasına neden oldu, bu da yerinden edilen ailelerin sıkıntılarını daha da artırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "soğuk hava ve barınak eksikliği nedeniyle Gazze'de yeni doğan bebeklerin yaşamlarını kaybettiğini ve 7 binden fazla yeni doğanın hayati bakım hizmetlerinden yoksun olduğunu" bildirdi.

"Soğuklar daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki 135 bin mülteci çadırının yüzde 81'inin, yani 110 bin çadırın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Sevatibe, soğuk ve dondurucu hava nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 8'e yükseldiğini ve bu sayının artabileceğini belirtti.

Sevabite, "İşgalci güçlerce evleri yıkılan mülteciler, soykırımın başladığı günden beri çadırlarda yaşıyor. Yaklaşan soğuk hava dalgaları ve dondurucu koşullar daha fazla ölüm ve acıya neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumdan ve insani yardım kuruluşlarından "soykırımı durdurmak ve insani felaketin sonuçlarını hafifletmek için harekete geçmelerini" isteyen Sevabite, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası kuruluşlara "Gazze'deki sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak acil barınma, gıda ve ilaç yardımı sağlamaları" çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 46 bini aşarken, saldırılar ve yardımların yetersizliği nedeniyle halk açlıkla da mücadele ediyor.

Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini büyük oranda engellediği ve açlığı silah olarak kullandığı belirtiliyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise bugün yaptığı açıklamada Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığı görevine başlamasının ardından İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımları "uluslararası hukukun gerektirdiği en asgari düzeye" indireceğini söyledi.