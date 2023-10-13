Gazzeliler, sosyal medyadan vasiyetlerini paylaşmaya başladı

Gazzeliler vasiyetlerinde, başlarına bir şey gelmesi halinde kendilerine hakları olan kişilerden helallik ​​isterken, bu mesajları ölümden korktukları için yazmadıklarını da vurguladı.

Filistinli İhab Süleyman, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimin benim üzerimde hakkı ya da alacağı varsa bana iletsin ya da helal etsin. Ben sizi affettim siz de beni affedin. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Şehitler her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

Rizk el-Cucu ise "Helallik dileme" başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Kime haksızlık etmişsem ya da kime borcum varsa iletmesini ya da helal etmesini diliyorum. Kendimizi, ailemizi, evlerimizi ve sevdiklerimizi Allah'a emanet ediyorum." sözlerine yer verdi.

Gazze'de birçok kişi de aynı yönde vasiyetlerini yazarak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Dün, İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklendiği belirtilmişti.