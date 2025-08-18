Gazzelilere vize yeniden masada! ABD kararı gözden geçiriyor

ABD, Gazze halkına uyguladığı vize yasağını yeniden masaya yatırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Gazzelilere ziyaretçi vizesi vermeyi durdurduklarını açıklamalarının ardından sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirdi.

ABD, vizeleri yeniden değerlendirmeye alıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, CBS News'a verdiği demeçte, ABD'nin Gazze halkına vermeyi durdurduğu ziyaretçi vizesine ilişkin açıklamada bulundu.

Sadece Gazzeli çocuklara değil onlara refakat eden yetişkinlere de vize verildiğine dikkati çeken Rubio, "Bu vizelerin nasıl verildiğini yeniden değerlendireceğiz. Sadece çocuklar değil onlara refakat eden kişiler de buna dahil." dedi.

“Hamas ile ilişkili olanlarla işbirliği yapmayacağız”

Rubio, Kongreye sunulan kanıtlara göre vize alma sürecine dahil olan bazı kuruluşların Hamas ile güçlü bağlarının bulunduğunu ileri sürerek, "Hamas ile dostane ilişkiler içinde olan gruplarla işbirliği yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Sınırlı sayıda çocuğa vize verildiğini ancak bu çocukların yetişkinlerle seyahat ettiklerini belirten Rubio, "Programı durdurup bu vizelerin nasıl incelendiğini ve bu kuruluşların vize alma süreciyle herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

ABD tüm vizeleri durdurmuştu

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan 16 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Gazze halkına tüm türlerde ziyaretçi vizelerinin verilmesinin durdurulduğu bildirilmişti.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadesine yer verilmişti.