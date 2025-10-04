  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!
Takip Et

Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!

Gazze’deki Filistinli sanatçılar, ablukayı kırmak için yola çıkan ancak engellenen Küresel Sumud Filosu'na duvar resimleriyle teşekkür etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür!
Takip Et

Ressamlar, "Küresel Sumud Filosu"na destek vermek için Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bir duvara filonun resmini çizdi ve "Gazze'den Sumud Filosu'nun Kahramanlarına" yazısıyla teşekkür mesajı verdi.

Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür! - Resim : 1

Renklerle direniş

Etkinliğe katılan ressamlardan Itaf en-Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duyması için sanatın dili olan boya ve fırçaları kullandıklarını dile getirdi.

Gazze'de hala yaşamayı seven Filistinlilerin olduğunu kaydeden Necili, dünyanın Filistinlilerin sesini duymasını istediklerini ifade etti.

Necili, duvara çizdikleri Küresel Sumud Filosu resmiyle, filodakilere teşekkürlerini ve minnettarlıklarını ilettiklerini aktardı.

Vela Ebu Sabiha da yaklaşık 44 ülkeden gelen aktivistlerin olduğu filoya teşekkür için bu resmi çizdiklerini söyledi.

Gazze’nin duvarlarında umudun renkleri: Filistinli ressamlardan "Küresel Sumud Filosu'na" teşekkür! - Resim : 2

"Filo Gazze'ye gelememiş olsa da Gazze halkına insanlık mesajını ulaştırdı"

Filonun, felaketzede Filistin halkının kararlılığını ortaya koyduğunu ve umuda doğru bir köprü inşa ettiğini aktaran Ebu Sabiha, "Bu filo Gazze'ye gelememiş olsa da tüm Gazze halkına insanlık mesajını ulaştırdı." dedi.

Bir başka ressam Abdullah Avadallah, tüm dünyaya seslerini duyurmak için duvara Sumud filosunun resmini çizdiklerini dile getirdi.

Dünyadaki tüm özgür insanları Gazze'ye gelmeye ve ablukayı kırmaya çağıran Avadallah, "Bu resim abluka altındaki Gazze'yi resmediyor. Sanat aracılığıyla dünyaya sesimizi duyuruyoruz ve filoya da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdiİsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdiDünya
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzereİtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzereDünya

 

Dünya
Trump'ın Gazze planı için tarih belli oldu! İsrail ve Hamas müzakerelere başlıyor
Trump'ın Gazze planı için tarih belli oldu! İsrail ve Hamas müzakerelere başlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerine mesaj
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Türkiye'ye gelen Sumud Filosu aktivistlerine mesaj
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdi
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 4 Fransız milletvekili açlık grevine girdi
Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak
Trump doların yüzü oluyor! Yumruklu portresiyle para basılacak
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere
İtalya: Küresel Sumud Filosu'ndaki 26 İtalyan vatandaşı daha İsrail'den ayrılmak üzere
Gökten alev topu ve kıvılcım yağdı, çığlık çığlığa kaçıştılar! İşte o anlar (Video)
Gökten alev topu ve kıvılcım yağdı, çığlık çığlığa kaçıştılar! İşte o anlar (Video)