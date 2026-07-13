Gazze’nin imarı için 1 milyar dolarlık ortak fon devreye alındı

Orta Doğu'da uzun süredir devam eden askeri operasyonların geride bıraktığı devasa yıkımın izlerini silmek amacıyla uluslararası diplomasi cephesinde en somut mali adım atıldı. Avrupa Birliği ev sahipliğinde Belçika'da toplanan Filistin Bağışçı Grubu, Gazze Şeridi’ndeki sivil halkın asgari yaşam koşullarına dönebilmesini sağlamak için 883 milyon Euro tutarında bir finansman paketini resmen onayladı. Küresel piyasalarda tam 1 milyar dolarlık bir hacme karşılık gelen bu ortak bütçe, çatışmaların başlangıcından bu yana harabeye dönen kent altyapısını ayağa kaldırmayı hedefleyen en kapsamlı erken toparlanma programı olarak kayıtlara geçti.

Geniş katılımlı bir uluslararası konsorsiyum tarafından desteklenen bu mali kalkan, sadece hazır gıda veya geçici çadır yardımının ötesine geçerek yapısal bir imar modelini benimsiyor. Brüksel'deki kritik oturumda imzalanan mutabakatla hayata geçirilen bu girişim, fonların şeffaf ve koordineli bir şekilde doğrudan sahaya aktarılmasını yasal güvence altına alıyor. Programın ana finansör blokunu ise birlik üyesi 12 Avrupa ülkesinin yanı sıra Japonya hükümeti, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası oluşturuyor. Ayrıca Avustralya ve Kanada’nın da yakın süreçte resmi olarak fona sermaye enjekte etmesi bekleniyor.

Kritik altyapı ve sağlık sisteminde acil onarım

Söz konusu devasa bütçenin sahadaki operasyonel dağılımı, yakın dönemde Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından ortaklaşa yayımlanan hasar ve ihtiyaç değerlendirmesi raporundaki verilere dayandırılıyor. Bu doğrultuda, fonların öncelikli olarak kullanılacağı saha, aylardır tamamen felç olmuş durumda bulunan su ve kanalizasyon şebekelerinin yeniden inşası olacak. Bölgede salgın hastalık riskini asgariye indirmek adına atık yönetimi ve milyonlarca tonu bulan savaş enkazının temizlenmesi süreçleri de bu kaynaktan finanse edilecek.

Mali paketin ikinci büyük bacağı ise çökme noktasına gelen sağlık hizmetleri, tarım arazileri, gıda üretim tesisleri ve enerji şebekelerinin işler hale getirilmesini kapsıyor. Sahadaki dağıtım ağının güvenliği ve lojistik koridorların açık tutulması için ilgili makamlarla koordinasyon süreçleri yürütülürken, yardımların eş zamanlı olarak Filistin yönetimine sağlanan kurumsal mali destek mekanizmalarıyla da entegre edileceği duyuruldu.

Küresel barış masasında finansal diplomasi yarışı

Belçika'da ilan edilen bu imar hamlesi, uluslararası diplomasi koridorlarında Gazze’nin geleceğine yönelik yürütülen çok katmanlı güç mücadelesinin ekonomik ayağını temsil ediyor. Nitekim ABD yönetiminin koordinasyonunda kurulan ve Washington'da ilk temasları gerçekleştirilen barış kurulu süreçlerinde de bölgenin kalıcı istikrarı için milyar dolarlık taahhütlerin masaya geldiği bir finans diplomasisi işletiliyor.

Katar gibi bölgesel aktörlerin de misyon desteği kapsamında benzer şekilde 1 milyar dolarlık bağış sözleri vermesi, Gazze'nin sadece askeri olarak değil, jeopolitik ve ekonomik olarak da yeniden yapılandırılma dönemine girdiğini gösteriyor. Uluslararası sermaye ve donör çevrelerinde bu adımlar, kalıcı bir istikrar ufku yakalanabilmesi adına harabeye dönen kıyı şeridinin sıfırdan inşa edilmesi sürecindeki kaçınılmaz bir mali zorunluluk olarak değerlendiriliyor.