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Gazze'nin kuzeyinde çatışma çıktı! 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusundan 1 asker öldü, 2 asker yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'nin kuzeyinde çatışma çıktı! 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde çıkan çatışmada İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan 22 yaşındaki Yosef Yahuda Hirak'ın öldüğü ifade edildi.

Hirak'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Harasha adlı yerleşim biriminden olduğu aktarılan açıklamada, 401. Tugaya bağlı 601. Mühendis Tugayında görev yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerinin öldüğü çatışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Çatışmada 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise olayda 2 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

İsrail ordusu verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı 858, yaralanan asker sayısı ise 2 bin 588'i kara saldırılarında olmak üzere 5 bin 58 oldu.

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