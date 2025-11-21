Gazze’nin merkezi İsrail bombardımanıyla sarsıldı

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu kesimlerinden gelen şiddetli patlama seslerinin, İsrail ordusunun bölgede ayakta kalan yapılara yönelik yürüttüğü bombardımanlardan kaynaklandığını söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Corat el-Lut ve Maan bölgelerine yoğun şekilde ateş açtığını, kentin doğu mahallelerinin ise sabah saatlerinden bu yana aralıksız olarak bombalandığını ifade etti.

Büyük çaplı yıkım operasyonu

Tanıkların aktardığına göre İsrail ordusu, gece boyunca Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde "büyük çaplı yıkım operasyonu" gerçekleştirirken, Han Yunus'un güneyinde de yoğun tank atışları yaptı.

Nasır Hastanesi’nden açıklama

Nasır Hastanesi'nden bu sabah yapılan açıklamada, Han Yunus'ta "Sarı Hat"tın dışında kalan bir noktada, yerinden edilen 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ateşkes ihlalleri

Hamas ile 10 Ekim'de imzalanan ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İşgal ve “Sarı Hat”

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 50'den fazlasını işgal etmeyi sürdürüyor. İsrail ordusunun konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaşadığı bölgeler, "Sarı Hat" ile birbirinden ayrılıyor.