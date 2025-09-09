  1. Ekonomim
Gazze'ye giden küresel Sumud Filosu'na ait tekneye Tunus’ta İHA saldırısı (Video)

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül’de Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için 10 Eylül’de Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait bir tekneye İHA saldırısı düzenlendi.

GSF’den yapılan açıklamada, içinde yürütme komitesi üyeleri dahil 6 kişi bulunan ve filonun ana teknesi olan "Aile" teknesinin Tunus’un Sidi Bou Said limanı açıklarında hedef alındığı bildirildi.

Saldırının ardından Portekiz bayraklı teknede yangın çıktığı ve teknenin kıç tarafında hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "6 yolcu ve mürettebat güvende. Yıldırma amaçlı saldırganca eylemler bizi durduramayacak. Gazze’ye uygulanan kuşatmayı kırmak ve Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak amacıyla yürüttüğümüz barışçıl görevimiz kararlılık ve azimle sürecek" ifadeleri kullanıldı.

Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyordu

İspanya'nın Barcelona kentinden 31 Ağustos’ta yola çıkan GSF, Tunus’ta binlerce kişi tarafından karşılanmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen GSF’nin, 10 Eylül Çarşamba günü Gazze Şeridi’ne doğru yola çıkacağı açıklanmıştı. Bu ay sonunda Gazze’ye varması beklenen filonun İsrail ordusu tarafından engellenebileceği belirtilmişti.

