Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!

Gazze’de aylardır süren ciddi insani kriz ve kıtlığa dikkat çekmek için dünya genelinden aktivistler seferber oldu. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ile Malezya Sumud Nusantara girişimlerinin ortak çalışmasıyla kurulan “Küresel Sumud Filosu”, İspanya’daki çeşitli limanlardan hareket etti.

44 ülkeden 300’ün üzerinde aktivist bu tarihi yolculuğa katıldı

Yaklaşık 20 gemiden oluşan filo; yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyor. 44 ülkeden 300’ün üzerinde aktivist bu tarihi yolculuğa katıldı. Katılımcılar arasında Portekizli siyasetçi Mariana Mortagua ve dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor.

Organizatörler, yardımın yalnızca insani bir girişim değil, aynı zamanda küresel bir protesto mesajı olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Her gemi Gazze için bir umut çığlığıdır. Bu filo, adaletsizliğe karşı özgür halkların iradesinin soykırımdan daha güçlü olduğunu dünyaya gösteriyor.” denildi.

“Halkın iradesi kuşatılamaz”

Komite Başkanı Zaher Birawi, filonun amacını şu sözlerle özetledi:

“Sumud Filosu dünyaya net bir mesaj veriyor: Halkın iradesi kuşatılamaz, özgürlük sesi mutlaka yolunu bulur.”