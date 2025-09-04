  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
Takip Et

Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!

44 ülkeden yüzlerce aktivist, aralarında Greta Thunberg ve birçok siyasetçinin de yer aldığı katılımcılarla, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla seferber oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazze’ye insani yardım için 20 gemilik dev filo denize açıldı!
Takip Et

Gazze’de aylardır süren ciddi insani kriz ve kıtlığa dikkat çekmek için dünya genelinden aktivistler seferber oldu. Özgürlük Filosu, Küresel Gazze Hareketi, Sumud Konvoyu ile Malezya Sumud Nusantara girişimlerinin ortak çalışmasıyla kurulan “Küresel Sumud Filosu”, İspanya’daki çeşitli limanlardan hareket etti.

44 ülkeden 300’ün üzerinde aktivist bu tarihi yolculuğa katıldı

Yaklaşık 20 gemiden oluşan filo; yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyor. 44 ülkeden 300’ün üzerinde aktivist bu tarihi yolculuğa katıldı. Katılımcılar arasında Portekizli siyasetçi Mariana Mortagua ve dünyaca ünlü İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de bulunuyor.

Organizatörler, yardımın yalnızca insani bir girişim değil, aynı zamanda küresel bir protesto mesajı olduğunun altını çizdi. Yapılan açıklamada, “Her gemi Gazze için bir umut çığlığıdır. Bu filo, adaletsizliğe karşı özgür halkların iradesinin soykırımdan daha güçlü olduğunu dünyaya gösteriyor.” denildi.

“Halkın iradesi kuşatılamaz”

Komite Başkanı Zaher Birawi, filonun amacını şu sözlerle özetledi:

“Sumud Filosu dünyaya net bir mesaj veriyor: Halkın iradesi kuşatılamaz, özgürlük sesi mutlaka yolunu bulur.”

Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!Dünya

 

ATO’nun çevrimiçi hizmet programı dünya şampiyonu olduATO’nun çevrimiçi hizmet programı dünya şampiyonu olduEkonomi

 

Dünya
Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
Washington yetkililerinden kente Ulusal Muhafız konuşlandıran Trump yönetimine dava
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
İsrail, Filistin'i tanıma niyeti nedeniyle Macron'un ülkeyi ziyaretini reddetti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Trump'tan Avrupalı liderlere uyarı: Rus petrolü almayın, Çin'e baskı uygulayın
'Rus petrolün almayın, Çin'e baskı uygulayın'
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
İtalyan moda devi Giorgio Armani hayatını kaybetti!
Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!
Dünyanın en büyük kaçak maç yayın platformu kapatıldı!