Gazze'ye saldırılar yeniden başladı: 7 günlük 'insani ara'nın sağlık sistemine yararı olmadı

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakat kapsamında 7 gün uygulanan ve bu sabah sona eren "insani ara"nın sağlık sistemine faydasının olmadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kudra, "İşgalci İsrail, insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'nde yeni katliamlar gerçekleştiriyor. Bu katliamlar geride çok sayıda şehit ve yaralı bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İnsani aranın sağlık sistemine faydası olmadığını vurgulayan Kudra, Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere tıbbi malzeme ve yakıt akışının sağlanması gerektiğini kaydetti.

14 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bölgeye yeniden başlattığı saldırılardaki kayıplar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsani aranın bitmesinin ardından 2 saat içinde İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 14'e çıktı, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişi yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son bulmuştu.

"İnsani ara"nın sona ermesinin ardından İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başlamıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.