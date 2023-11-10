Gazze'ye saldırılarda 100'den fazla BM çalışanı öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UNRWA çalışanlarının öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

BM yetkilisi, "(Gazze Şeridi'nde) 1 ayda 100'den fazla UNRWA çalışanının öldürüldüğü doğrulandı. Ebeveynler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, destek personeli." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın ve Filistinlilerin yasta olduğunu belirten Lazzarini, "bu felaketin sona ermesi için artık çatışmalara insani ara verilmesi" gerektiğini vurguladı.

Son durum

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.