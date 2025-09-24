  1. Ekonomim
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, bazı teknelerinin Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda şüpheli İHA saldırılarına uğradığını açıkladı.

Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na İHA saldırısı (Video)
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için Tunus’tan yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistler tarafından desteklenen Küresel Sumud Filosu’nun (GSF) Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda şüpheli İHA saldırılarına uğradığı bildirildi.

GSF’den yapılan açıklamada, "Çok sayıda İHA’nın tanımlanamayan yabancı cisimler bıraktığı, iletişimin kesintiye uğradığı ve çok sayıda tekneden patlama seslerinin duyulduğu" belirtilerek, "Bu psikolojik operasyonlar bizi korkukatamaz" denildi.

"Yıldırma girişimleri kararlılığımızı güçlendirecek"

İsrail ve müttefiklerinin Gazze'deki açlık ve soykırım dehşetini sürdürme kararlılığının "mide bulandırıcı" olduğu belirtilen açıklamada, "Kararlılığımız her zamankinden daha güçlü. Bu taktikler bizi Gazze'ye yardım ulaştırma ve yasadışı kuşatmayı delme görevimizden alıkoyamayacak. Bizi yıldırmaya yönelik her girişim sadece kararlılığımızı güçlendirecek" ifadeleri kullanıldı.

