Gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pazar sabahı erken saatlerde İsviçre’nin Aargau kentindeki at yarışı pistinde düzenlenen bir rave partisinde silah sesleri duyuldu. Aargau Polisi, olayla ilgili geniş kapsamlı bir operasyon yürütüldüğünü doğrularken, soruşturmaya ilişkin detay paylaşmadı.

Aargau Kantonal Polisi medya sözcüsü Vanessa Rumpold'a göre olay "at yarış pistinde" meydana geldi.

3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Rumpold, "Tam olarak ne olduğu henüz belli değil" diye ekledi. Polis şu anda sadece "büyük bir insan grubuna doğru birkaç el ateş edildiğini" doğrularken Aargau Kantonal Afet Müdahale Birimi (KKE) ve bir ordu Super Puma helikopteri de olay yerine sevk edildi.

Yerel medyaya konuşan görgü tanıkları, partiye katılanların silah seslerini havai fişek sandığını açıklarken, üç kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, bu konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı.