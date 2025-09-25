Geely altıncı uydu grubunu yörüngeye fırlattı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Geely-06" adı verilen 11 uydudan oluşan grup, Şandong eyaletinin Sarı Deniz kıyısındaki Ricao şehri açığında yüzer platformdan fırlatıldı.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisine bağlı China Rocket tarafından geliştirilen "Smart Dragon-3" (Akıllı Ejderha-3) roketiyle fırlatılan uyduların, planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Geespace, takım uydu ağıyla, "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan, bir alet veya aracın, sensörler, işlemciler, yazılımlar ve diğer teknolojilerle internet veya diğer iletişim ağları üzerinden veri alıp iletebildiği sistemlere hizmet vermeyi amaçlıyor.

Takım uydu ağı için şimdiye dek 6 seferde toplam 64 uyduyu yörüngeye yollayan şirket, ilk aşamada 72 uydu ile küresel çapta nesnelerin interneti bağlantısı, ikinci aşamada 264 uydu ile cep telefonlarına doğrudan uydu bağlantısı, üçüncü aşamada ise 5 bin 676 uydu ile küresel geniş bant uydu bağlantısı için altyapı oluşturmayı amaçlıyor.

Akıllı otomobillere uzay bağlantısı sağlayacak

Takım uydu ağı, şirketin ürettiği akıllı otomobil modellerine de uzay bağlantısı sağlayacak. Uzay bağlantılı ağlar, sürücülerin yer bağlantıları kesildiği zaman dahi otomobillerinden mesaj gönderip almasına olanak sağlıyor.

Bu özellikler, Geely'nin ürettiği "Geely Galaxy" ve "Zeekr" markalarının yeni akıllı otomobil modellerinde kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Gerçek zamanlı küresel konumlama ve mesaj iletimi sağlayan bu türden ağların, açık deniz balıkçılığı, ağır makine ve lojistik sektörlerinde de kullanılabileceği öngörülüyor.

Geespace, ağın kullanımı için şimdiye dek 20'den fazla ülkenin telekomünikasyon şirketleriyle anlaşmalar yaptığını bildirdi.