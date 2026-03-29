  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Geleceğe Dönüş ve Top Gun filmlerindeki rolleriyle bilinen James Tolkan hayatını kaybetti
Takip Et

Kariyeri boyunca sinema, televizyon ve tiyatroda birçok unutulmaz role imza atan oyuncu James Tolkan 94 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

The Guardian'ın yayınladığı habere göre, Top Gun ve Geleceğe Dönüş filmlerindeki rolüyle bilinen James Tolkan, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri John Alcantar'ın cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Tolkan, New York'taki evinde yaşama veda etti. Geleceğe Dönüş film sitesinin ölüm ilanında Tolkan'ın "huzur içinde" öldüğü belirtildi, ancak ölüm nedeni paylaşılmadı.

Geleceğe Dönüş filminde Tolkan, Marty Mcfly karakteri gibi sorunlu öğrencileri lise koridorlarında gözetleyen, papyonlu müdür yardımcısı Gerald Strickland'i canlandırdı.

Tolkan aynı zamanda Top Gun filmindeki komutan Stinger rolüyle de tanınıyordu.

Michigan'da doğan Tolkan, Kore Savaşı'nda donanmada görev aldıktan sonra New York'a taşınmış ve hayatının büyük bir bölümünü tiyatroda oynayarak geçirmişti.

Romanya kampında rahatsızlanan teknik direktör Lucescu hastaneye kaldırıldıRomanya kampında rahatsızlanan teknik direktör Lucescu hastaneye kaldırıldıSpor