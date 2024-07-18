Genel seçim sonrası ilk kez toplanacak! Fransa Ulusal Meclisi yeni başkanını seçecek

30 Haziran ve 7 Temmuz'daki erken genel seçim sonuçlarının 3 siyasi ittifakı öne çıkardığı ülkede, Ulusal Meclis ilk genel kurul oturumunu yapmaya hazırlanıyor.

Oturum yerel saatle 15.00'te başlayacak

Yerel saatle 15.00'te yapılacak oturumda meclis başkanlığı için yarışacak isimler arasında, seçim öncesinde bu koltuğun sahibi, Macron'un yeni adıyla "Cumhuriyet için Birlikte" partisinin adayı Yael Braun-Pivet'nin yanı sıra solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı adayı Andre Chassaigne, Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) adayı Philippe Juvin, Merkezciler Partisinin adayı Charles de Courson, aşırı sağcı parti Ulusal Birlikin (RN) adayı Sebastien Chenu yer alıyor.

Ayrıca Mecliste Macron'un iktidar ortaklarından Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) partileri de meclis başkanlığı için kendi adaylarını çıkardı. Bu iki partinin adayı, eski meclis başkanlarından Naima Moutchou oldu.

Sol ittifak yeni hükümete başbakanlık yapacak ortak isim üzerinde anlaşamadı

Öte yandan, seçimlerde 178 milletvekili çıkararak en fazla sandalye sayısına ulaşan sol ittifak, henüz yeni hükümete başbakanlık yapacak ortak isim üzerinde anlaşamadı. Ancak meclis başkanlığı için aynı isimde uzlaşan sol ittifak, komünist milletvekili Chassaigne'yi öne çıkardı.

İktidar partisi eski adıyla "Rönesans"ın 6-9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki mağlubiyetinin ardından, Macron 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçim sürecine götürmüştü. Bir aydan kısa sürede düzenlenen genel seçimlerde, 5 yıl boyunca görev alacak yeni 577 milletvekili adayı belirlenmiş ancak herhangi bir parti veya ittifak Mecliste salt çoğunluğu sağlamak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamamıştı.

Erken genel seçimlerde Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkarırken, Macron'un ittifakı 163, aşırı sağcı RN ittifakı ise 143 milletvekiliyle Meclise girmiş ve iktidar kanadı 2022 genel seçimlerine göre 90 kadar milletvekili kaybetmişti.