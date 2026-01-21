Gerilim sürüyor: Beckham ailesindeki kavga ile ilgili neler biliniyor?

Dünyaca ünlü İngiliz çift David ve Victoria Beckham, oğulları Brooklyn'in kamuoyu önünde kendilerine yönelik suçlamalarıyla karşı karşıya.

Oğul Beckham, anne ve babasını evliliğini bozmaya çalışmakla itham etti.

Aile içinde bir anlaşmazlık olduğuna dair söylentiler aylardır gündemdeydi.

Brooklyn Beckham 16 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır sessizliğimi korudum ve bu meselelerin özel kalması için çaba gösterdim" ifadelerini kullandı.

"Ailemle barışmak istemiyorum. Hayatımda ilk defa kendimi savunuyorum" dedi. Ailesinin eşine karşı sürekli "saygısızlık" yaptığını savundu.

"Çocukların hata yapmasına izin verilir"

Aile içindeki krizi dünya kamuoyuna duyuran paylaşımla ilgili David Beckham, CNBC yayınında "Aynı şeyi ben de yapmaya çalıştım. Çocuklarımı eğitmek için aynı çabayı gösterdim. Hata yapıyorlar. Çocukların hata yapmasına izin verilir. Öğrenmeleri böyle olur. Ben de çocuklarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Ama biliyorsunuz, bazen o hataları yapmalarına da izin vermek gerekiyor" dedi.

Brooklyn Beckham, Amerikalı bir milyarderin kızı olan Nicola Peltz Bechkam ile 2022 yılında evlendi.

Beckham'ın anne ve babasına suçlamaları evliliği özelinde yoğunlaşıyor.

Anne ve babasını düğününü sabote etmekle suçluyor.

Paylaşımında, annesi Victoria Beckham'ın, eşi için tasarladığı gelinliği son anda yapmaktan vazgeçtiğini iddia etti. "Acilen yeni bir gelinlik bulmak zorunda bırakıldıklarını" anlattı. O dönemki haberlerde, Nicola Beckham'ın söz konusu gelinliği giymeyi reddettiği yazılmıştı.

Beckham ailesindeki kriz İngiltere gazetelerinin manşetlerinde de yer almayan devam ediyor.

Daily Mirror, "Brooklyn'in bombaları" başlığını atarken, The Sun gazetesi, Brooklyn Beckham'ın "nükleer bombayı" patlattığı ifadesiyle haberi duyuruyor.

Oğul Beckham ayrıca annesi Victoria'yı, düğün dansı konusunda da suçladı.

Annesinin, eşiyle ilk dansını engelleyecek şekilde onunla dans etmek zorunda bıraktığını öne sürdü: "500 davetlinin önünde, Marc Anthony beni sahneye çağırdı. Programda eşimle romantik bir dans planlanmıştı. Ama annem benimle dans etmek için bekliyordu.

"Herkesin önünde benimle çok uygunsuz bir şekilde dans etti. Hayatımda hiç bu kadar rahatsız olmadım ve aşağılanmış hissetmedim."

700 milyon dolarlık marka

Oğul Beckham ayrıca düğününden haftalar önce ailesinin isim haklarından feragat etmesi için kendisine baskı yaptığını ve "rüşvet vermeye çalıştığını" iddia etti.

Bu teklifleri kabul etmediğini belirten Brooklyn Beckham, anne ve babasının kendisine "bir daha asla eskisi gibi davranmadığını" belirtti.

Beckham, annesi Victoria Beckham'ı başka şeylerle de suçladı.

Geçmişte ilişkisi olduğu kadınları, "eşini rahatsız etmek için" aile etkinliklerini çağırmakla itham etti.

Brooklyn Beckham, anne ve babasını, "gösterişi ve sponsorlukları" her şeyden daha değerli tutmakla suçladı.

"Beckham markası önce gelir" ifadelerini kullanan oğul Beckham, "aile 'sevgisi' sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza göre belirleniyor" diye de ekledi.

Brooklyn Beckham kardeşlerinin de kendisine karşı kışkırtıldığını savundu ve 2025 yazında "ansızın" sosyal medyada kendisini engellediklerini söyledi.

Beckham çiftinin bir markaya dönüşen birlikteliklerinin yarattığı gelirin 700 milyon dolara yakın olduğu belirtiliyor.

BBC'ye krizle ilgili konuşan magazin gazetecisi Caroline Frost, İngiliz kraliyet ailesinden sonra, Ada'da en çok ilgi çeken soyadının Beckham olduğuna işaret ediyor.

David Beckham ve Spice Girls grubunun üyelerinden Victorica Beckham'ın Brooklyn ve Cruz Beckham dışında, Rome adında 23 yaşında bir oğulları ve Harper Seven adında 14 yaşında bir kızları var.