GGK’nin feshi sonrası Zübeydi’den BAE’de mesaj

Yemen’de kendini feshettiğini açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) lideri Ayderus ez-Zübeydi, BAE’de bulunduğu sırada sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Zübeydi, güney Yemen’in “bölgesel ve uluslararası sahnede halkın iradesini ortaya koyduğu, birlik ve kararlılıkla şekillenen yeni bir aşamaya girdiğini” ifade etti.

"Haklarımızı zayıflatan veya bize kabul edilemez bir gerçekliği dayatan hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz"

Paylaşımında “güney halkına” hitap eden Zübeydi, şu ifadeleri kullandı:

“Güney, kararlılık ve birlikle halk iradesini bölgesel sahnede dayatan yeni bir döneme girdi. Bugün dünyaya bu toprakların meşru sahipleri olduğunuzu, özgür iradenizin meşruiyetin gerçek kaynağı olduğunu ve ‘Güney halkının’ sesinin artık görmezden gelinemeyeceğini kanıtladınız.”

Zübeydi, Yemen’in geçici başkenti Aden’de bir gün önce düzenlenen gösterilere de değinerek, milyonlarca kişinin meydanlarda toplandığını öne sürdü. Söz konusu gösterinin, GGK’nin 2 Ocak’ta ilan ettiği “Güney Yemen Devleti’nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildiriye” yönelik bağlılığı ortaya koyan net bir siyasi mesaj taşıdığını savundu.

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Zübeydi, “Haklarımızı zayıflatan veya bize kabul edilemez bir gerçekliği dayatan hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz.” dedi. Ardından şu sözleri paylaştı:

“Size söz veriyorum, arzu ettiğimiz ulusal hedefe ulaşana kadar birlikte yürüyeceğiz. Kararlılığınızla zafer kazanacağız. Birliğinizle 'güney' korunacak, iradenizle geleceğin devleti inşa edilecektir.”

Yemen’de son gelişmeler

Aralık 2025’in ilk günlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçler, Yemen topraklarının yaklaşık yarısını oluşturan Hadramut ve Mehra vilayetlerinde denetimi ele aldı. Ancak bölgeden çekilmeyi reddetmeleri üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu’nun hava desteğiyle yürütülen askeri müdahaleler sonucunda söz konusu vilayetler yeniden merkezi kontrol altına alındı.

Bu askeri sürecin ardından Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Yemen’deki son gelişmelerin ele alınacağı ve Riyad’da düzenlenmesi planlanan toplantıya katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi’nin ülkeyi terk ederek BAE’ye gittiğini bildirdi. Aynı gün Yemen Başkanlık Konseyi, Zübeydi’nin Konsey üyeliğinin iptal edildiğini duyurarak, hakkında “vatana ihanet” suçlaması da dahil olmak üzere yargı sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Art arda yaşanan bu siyasi ve askeri adımların ardından Güney Geçiş Konseyi, 9 Ocak tarihinde faaliyetlerine son verdiğini ve kendini feshettiğini kamuoyuna ilan etti.