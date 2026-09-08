Gıda kıtlığı riski kapıda: İngiltere'de hanelere "Acil durum kiti hazırlayın" çağrısı

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İngiltere'de kamu denetim organı Ulusal Denetim Ofisi (NAO), yayımladığı son raporda yaklaşan küresel tehditlere dikkat çekerek ülke genelinde kritik bir uyarı süreci başlattı. Raporda, İngiltere'deki hanelerin gelecekte yaşanabilecek olası gıda kesintilerine ve acil durumlara karşı diğer ülkelere kıyasla son derece hazırlıksız olduğu ifade edildi. Bu uyarının ardından İngiliz hükümeti, vatandaşların evlerinde aşamalı olarak hayati malzemelerden oluşan bir kriz çantası bulundurması yönünde çağrıda bulundu.

İklim krizinin gıda arzına yönelik tehdidi

Ulusal Denetim Ofisi tarafından kamuoyuna duyurulan değerlendirmede, küresel sıcaklık artışları ve nakliye hatlarında yaşanan aksaklıkların yakında masalardaki yiyecekleri azaltabileceği vurgulandı. Kurum, süreçten sorumlu olan Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığını da pasif kalmakla suçladı. Bakanlığın uzman kadrosunu genişletmesi olumlu bir adım olarak değerlendirilse de toplumun ve ticari işletmelerin olası bir kesintiye adapte edilmesi konusunda yetersiz kalındığı aktarıldı.

Kriz çantalarında neler yer almalı?

Yaşanan bu raporlama sürecinin ardından İngiliz yönetiminin "Prepare" isimli resmi bilgilendirme portalındaki yönlendirmeler tekrar öne çıktı. Yönetim; sert iklim olayları, şebeke arızaları veya felaket anlarında mağduriyet yaşanmaması için yaşam alanlarında kriz paketleri oluşturulmasını önerdi.

Önerilen kriz paketinde bulunması gereken temel unsurlar şunlar:

-Isıtma ihtiyacı duyulmayan, dayanıklı konserve et ile sebze-meyveler

-Konserve açacağı

-Paketli içme suyu

-Yedek pil, taşınabilir şarj ünitesi ve radyo

-Evdeki sevimli dostlar için mama

-Alışverişte izdihama karşı kademeli tedbir

Yayımlanan kılavuzda market raflarını bir anda boşaltacak panik alımlarının önüne geçilmesi için de kritik bir ayrıntıya yer verildi. Vatandaşların bu listeyi tek bir günde yük yüke satın almak yerine, haftalık alışverişlerine ufak eklemeler yapıp zamana yayarak tamamlamaları isteniyor.