Gizemli milyarder iş ilanı verdi: Adasında yaşayacak çifte yıllık 5.5 milyon TL verecek

İnsanların hayallerini süsleyen iş ilanı, Britanya’nın Karayipler’deki Virjin Adaları’ndan birine göz kulak olacak ve bakımını üstlenecek, ayrıca adanın bir inşaat alanından lüks bir cennete dönüşmesinin reklâmını üstlenecek.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; tam zamanlı "influencer" çift ocak ayında bu gizli adaya gidecek ve sosyal medyada milyarder iş adamının "oyun sahası"nda yaşamaya ilişkin deneyimlerini sosyal medyada paylaşacak.

İnternet üzerinden yayınlanan ilana göre; başvuruda bulunanlar adanın sahibinin medya ekibi tarafından değerlendirilmek üzere bir TikTok videosu da göndermek durumunda.

Adanın da iş insanın da kimliği gizli

Hem adanın hem de yeni sahibinin ismi satış açıklanana kadar gizli tutulacak. Fakat Richard Branson ve Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in adaları yakınlarda bulunuyor.

En iyi adayların lüks otelcilik konusunda "son derece deneyimli" olması gerekiyor. Ayrıca, proje tamamlandığında yatırımcıların ve misafirlerin 2024 yılı sonundan önce gelmesi için arazideki tesislerin ve etkinliklerin işletilmesini yönetmekle görevlendirilecek.

İşçi bulma ajansından Ralph Dunn, 160 bin Sterlin maaşlı işin çifte “adayı kendilerinin kılma” fırsatı verdiğini iddia ediyor. Dunn, şaka yollu, ideal adayları bulmakla görevli olmasaydı kendisinin de bu pozisyona başvuracağını söyledi.