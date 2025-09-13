Gizemli sokak sanatçısı Banksy'nin ‘eylemci’ eseri yok edildi
Ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Londra’daki Kraliyet Adalet Sarayı’na çizdiği, bir hakimin protestocuya tokmakla saldırdığı eseri, binanın tarihi statüsü gerekçesiyle yok edildi.
Toplumsal olaylarla ilgili protesto niteliğindeki graffitileri ile tanınan gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin Adalet Sarayı’ndaki çığlığı tarihe karıştı.
Banksy'nin graffitisi önce sansürlendi
Banksy'nin Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin duvarında yer alan "Eylemciye şiddet" temalı çizimin silinmesine "binanın tarihi statüsü" gerekçe gösterilerek önce sansürlendi.
Banksy'nin ‘eylemci’ eseri yok edildi
Daha sonra Banksy'nin Kraliyet Adalet Sarayı’nın duvarına çizdiği son eseri silindi.
Hakimin protestocuya tokmakla saldırısı tasvir edilmişti
Bir hakimin protestocuya tokmakla saldırmasının tasvir edildiği eserin silinmesine "binanın tarihi statüsü" gerekçe gösterildi. Banksy'nin resminin fark edilmesinin ardından mahkeme güvenliği, resmin önünü metal plakalarla kapatmıştı.
Sanatçı gözaltılara tepkisini çizmişti
İngiliz medyasına konuşan eleştirmenler, duvar resminin Banksy'nin hafta sonu Filistin destekçisi Palestine Action grubunun yasaklanmasını protesto eden 890 kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak yorumlamıştı.