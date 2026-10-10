Gizli kapı kolları ve katlanabilir ekranlar için yasak taslağı açıklandı

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Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile üç kamu kurumu, otomobil üreticilerinin yenilikçi tasarımlarına ve geliştirme testlerine yönelik daha sıkı kurallar içeren bir taslak yayımladı. 10 Kasım'a kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak düzenleme, yeterli test yapılmadan piyasaya sunulan araçların oluşturabileceği güvenlik ve çevre risklerini azaltmayı amaçlıyor. Taslak kapsamında tamamen gizli kapı kollarının yanı sıra katlanabilir ve esnek ekranların da yasaklanması öngörülüyor.

Farlar ve sileceklerde fiziksel düğme zorunluluğu

Yeni düzenleme, sürüş güvenliği açısından kritik işlevlerin yalnızca dokunmatik ekranlar veya sanal kontroller üzerinden yönetilmesini sınırlandırıyor. Farlar, ön cam silecekleri ve cam buğu giderme sistemleri gibi işlevlerde fiziksel kontrol mekanizmalarının da bulunması gerekecek. Acil çıkış, acil frenleme ve tahrik sisteminin gücünü kesme gibi güvenlik işlevlerinde ise fiziksel kumandalar ve açıkça görülebilen işaretlemeler aranacak. Bu yaklaşım, sürücünün temel araç işlevlerine daha hızlı ve güvenilir biçimde erişmesini sağlamayı hedefliyor.

Yeni modeller için test ve onay şartları sıkılaşıyor

Taslağa göre 1 Ocak 2027'den itibaren yeni model onayı başvurusunda bulunan üreticiler, yenilikçi tasarımlarına ve bunların test süreçlerine ilişkin ayrıntılı teknik belgeler sunacak. Yeterli testten geçmeyen veya gerçeğe aykırı verilerle desteklenen modellerin onay başvuruları reddedilebilecek.

Mevcut onaya sahip araçların üreticilerinin de yenilikçi tasarımlarıyla ilgili teknik bilgileri 1 Temmuz 2027'ye kadar bildirmesi gerekecek. Güvenlik riski taşıdığı belirlenen ve şartları karşılamayan modeller için üretimin durdurulması ve geri çağırma süreçleri gündeme gelebilecek.

Sürüş sırasında bazı koltuk özelliklerine de kısıtlama

Düzenleme taslağı, otomobillerde kullanılan bazı yeni nesil koltuk tasarımlarını da kapsıyor. Araç hareket halindeyken sıfır yerçekimi olarak tanımlanan koltukların, döner koltukların ve yatağa dönüştürülebilen koltukların kullanılmasının önlenmesi isteniyor.

Büyük multimedya ekranları ve karmaşık baş üstü gösterge sistemleri bulunan araçlar da sürücünün dikkatinin dağılması, aşırı koşullarda sistemlerin çalışması ve çarpışma güvenliği bakımından ek değerlendirmelere tabi tutulabilecek.

Çin otomobil pazarında talep zayıflıyor

Yeni düzenleme, Çin otomobil pazarında satışların gerilediği bir dönemde gündeme geldi. Çin Binek Araç Birliği verilerine göre ülkedeki binek otomobil perakende satışları Eylül 2026'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 azalarak 1,702 milyon adede düştü.

Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçları da kapsayan yeni enerji araçlarının perakende satışları ise aynı dönemde yıllık yüzde 12 gerileyerek 1,141 milyon adet oldu. Yeni kuralların yürürlüğe girip girmeyeceği ve taslak üzerinde hangi değişikliklerin yapılacağı, kamuoyu görüşlerinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.