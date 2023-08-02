GKRY'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor

Rum medyasında yayımlanan haberlere göre, Limasol'un Ay Mama ile Kalahor yerleşim yerleri arasındaki dağlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına 50 kadar arazöz ve itfaiye aracı ile 9 yangın söndürme uçağı ve helikopter katılıyor.

Rüzgarın etkisiyle Pelendri ve Potamitissa köylerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmaları sırasında yaralanan 2 itfaiyeci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Rum yetkiler, orman yangınıyla mücadele etkinliğini artırmak ve çalışmaları hızlandırmak üzere bir koordinasyon merkezi kurulduğunu bildirdiler.