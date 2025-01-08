  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. GKRY'de muhalefetten İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto
Takip Et

GKRY'de muhalefetten İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki ana muhalefet partisi AKEL, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yarın yapacağı ziyareti "provokatif" olarak nitelendirerek protesto çağrısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
GKRY'de muhalefetten İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto
Takip Et

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ana muhalefet konumundaki Emekçi Halkın İlerici Partisi'nden (AKEL) yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Hergoz'un GKRY'ye yarın yapacağı ziyaret nedeniyle Kıbrıs Barış Konseyi'nin Larnaka ve Lefkoşa'da düzenleyeceği iki ayrı protestonun parti olarak destekleneceği belirtilerek, "Filistin'de ve Orta Doğu'da soykırımın ve toplu barbarlıkların devam ettiği bir dönemde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz'un ziyareti provokatif bir harekettir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis de uyarılarak, konuğu Hergoz'un Filistin halkını yok etmeye çalışan, komşu devletleri işgal etmeye yönelik saldırılarını sürdüren, her türlü hukuk ve ahlak kavramını ayaklar altına alan ve Birleşmiş Milletler kurumlarına saldıran bir savaş makinesinin lideri olduğuna dikkat çekildi.

İspanya'dan "altın vize" kararı: Son verilecek!İspanya'dan "altın vize" kararı: Son verilecek!Dünya

 

 

AB'den Trump'ın Grönland açıklamalarına yanıt: Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalıAB'den Trump'ın Grönland açıklamalarına yanıt: Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalıDünya

 

Dünya
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız
Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek
Eski başkanlar, Carter'in cenazesinde bir araya gelecek
AB'den Trump'ın Grönland açıklamalarına yanıt: Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalı
AB'den Trump'ın Grönland açıklamalarına yanıt: Devletlerin egemenliğine saygı duyulmalı
İspanya'dan "altın vize" kararı: Son verilecek!
İspanya'dan "altın vize" kararı: Son verilecek!
Polonya, mayıs ayında sandık başına gidecek
Polonya, mayıs ayında sandık başına gidecek
Almanya'dan Trump'a 'Grönland' yanıtı: Sınırların dokunulmazlığı ilkesi her ülke için geçerli
Almanya'dan Trump'a 'Grönland' yanıtı: Sınırların dokunulmazlığı ilkesi her ülke için geçerli