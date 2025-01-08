GKRY'de muhalefetten İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) ana muhalefet konumundaki Emekçi Halkın İlerici Partisi'nden (AKEL) yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Hergoz'un GKRY'ye yarın yapacağı ziyaret nedeniyle Kıbrıs Barış Konseyi'nin Larnaka ve Lefkoşa'da düzenleyeceği iki ayrı protestonun parti olarak destekleneceği belirtilerek, "Filistin'de ve Orta Doğu'da soykırımın ve toplu barbarlıkların devam ettiği bir dönemde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz'un ziyareti provokatif bir harekettir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis de uyarılarak, konuğu Hergoz'un Filistin halkını yok etmeye çalışan, komşu devletleri işgal etmeye yönelik saldırılarını sürdüren, her türlü hukuk ve ahlak kavramını ayaklar altına alan ve Birleşmiş Milletler kurumlarına saldıran bir savaş makinesinin lideri olduğuna dikkat çekildi.