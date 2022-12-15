GM, 740 bin aracı geri çağırdı

Amerikan otomotiv şirketi General Motors (GM), Cadillac CT4 ve CT5'lerle birlikte, 2020 ve 2023 yılları arasında üretilen Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban, Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL araçlarını kapsayan geri çağırmaya, farların gündüzleri açıkken zaman zaman devre dışı kalmayabildiği ve aşırı parlama potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle karar verdiklerini açıkladı.

GM, yazılım güncellemesiyle sorunun aşılacağını bildirdi.