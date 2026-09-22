Göçmen politikasında tartışmalı adım: Trump'ın gizli sınır dışı anlaşmaları ortaya çıktı

Washington yönetiminin sınır güvenliğine yönelik adımları küresel ölçekte yeni bir hukuki tartışmayı beraberinde getirdi. Beyaz Saray'ın, ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin tahliyesi konusunda kapalı kapılar ardında yeni mekanizmalar kurguladığı iddia ediliyor. Sızan bilgilere göre Trump ve ekibi, sınır dışı kararı verilen ancak kendi ülkeleri tarafından kabul edilmeyen göçmenleri barındırmaları için çeşitli yabancı ülke hükümetleriyle gizli pazarlıklar yürütüyor. Bu kapsamda göçmenlerin kendi vatanları yerine, anlaşma sağlanan üçüncü ülkelere nakledilmesi hedefleniyor.

Uluslararası hukuka aykırılık uyarısı

Söz konusu gizli plan, hukukçuları ve insan hakları örgütlerini harekete geçirdi. Uzmanlar, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin rızaları olmaksızın veya güvenlik risklerinin bulunduğu farklı ülkelere zorla gönderilmesinin uluslararası hukuk ve iltica hakları ihlali teşkil edeceğini vurguluyor.

Siyasi dengeleri değiştirebilecek adım

Trump'ın tavizsiz sınır güvenliği vaatlerinin odağında yer alan bu hamlenin, ABD iç siyasetinde olduğu kadar Washington'ın uluslararası diplomasideki ilişkilerinde de yeni gerilimlere yol açabileceği ifade ediliyor. Gizli tutulduğu öne sürülen anlaşmaların detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.