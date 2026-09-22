Göçmen politikasında tartışmalı adım: Trump'ın gizli sınır dışı anlaşmaları ortaya çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzensiz göçmenleri kendi ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere göndermek amacıyla bazı yabancı hükümetlerle gizli görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan planın, yürürlükteki insan hakları ve iltica sözleşmelerine aykırı olabileceği belirtiliyor.
Washington yönetiminin sınır güvenliğine yönelik adımları küresel ölçekte yeni bir hukuki tartışmayı beraberinde getirdi. Beyaz Saray'ın, ülkeye yasa dışı yollarla giren kişilerin tahliyesi konusunda kapalı kapılar ardında yeni mekanizmalar kurguladığı iddia ediliyor. Sızan bilgilere göre Trump ve ekibi, sınır dışı kararı verilen ancak kendi ülkeleri tarafından kabul edilmeyen göçmenleri barındırmaları için çeşitli yabancı ülke hükümetleriyle gizli pazarlıklar yürütüyor. Bu kapsamda göçmenlerin kendi vatanları yerine, anlaşma sağlanan üçüncü ülkelere nakledilmesi hedefleniyor.
Uluslararası hukuka aykırılık uyarısı
Söz konusu gizli plan, hukukçuları ve insan hakları örgütlerini harekete geçirdi. Uzmanlar, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin rızaları olmaksızın veya güvenlik risklerinin bulunduğu farklı ülkelere zorla gönderilmesinin uluslararası hukuk ve iltica hakları ihlali teşkil edeceğini vurguluyor.
Siyasi dengeleri değiştirebilecek adım
Trump'ın tavizsiz sınır güvenliği vaatlerinin odağında yer alan bu hamlenin, ABD iç siyasetinde olduğu kadar Washington'ın uluslararası diplomasideki ilişkilerinde de yeni gerilimlere yol açabileceği ifade ediliyor. Gizli tutulduğu öne sürülen anlaşmaların detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.