  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 kişi hayatını kaybetti

İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüs Afganistan'da kaza yaptı. Çarpışmanın ardından otobüs alev aldı, 71 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 kişi hayatını kaybetti
Takip Et

Afganistan'ın İran sınırındaki Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı.

Muttaki, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan otobüsün bir motosiklet ve kargo aracıyla çarpıştığını belirtti.

Öte yandan TOLOnews'e açıklamada bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, otobüsün çarpışmanın etkisiyle alev aldığını ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kazada yaşamını yitirenlerin net sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İran'dan geri gönderilen Afgan göçmenler

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, "İsrail adına terör ve sabotaj eylemleri" yapmakla suçlanan kişilerin bir kısmının ülkeye kaçak giren Afganlar olduğuna dair haberlerin ardından hız kazanmıştı.

İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

Ünlü oyuncu tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacakÜnlü oyuncu tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacakDünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 20 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Altın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıAltın fiyatları 3 haftanın dibinde! İşte 20 Ağustos 2025 çeyrek, gram ve yarım altın fiyatlarıDolar
Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji duyurdu: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem

 

Dünya
Ünlü oyuncu tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
Ünlü oyuncu tecavüz suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak
Beyaz Saray duyurdu: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti
Beyaz Saray: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti
Suriye ve İsrail, Paris'te görüştü
Suriye ve İsrail, Paris'te görüştü
Beyaz Saray: Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyecek
Beyaz Saray: Ukrayna'ya ABD askeri gönderilmeyecek
Kuzey Kore’ye silah gönderen Çinliye 8 yıl hapis
Kuzey Kore’ye silah gönderen Çinliye 8 yıl hapis
Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Yolcular o anları kaydetti
Yolcu uçağının motoru havada alev aldı! Yolcular o anları kaydetti