Göçmenlikten istihbaratın zirvesine... Sinan Selen, Almanya iç istihbaratının başına nasıl atandı?

Uzun yıllar boyunca bir göç ülkesi olduğunu kabul etmeyen ve göçmen kökenlilerin üst düzey kamu görevlerinden dışlanması nedeniyle yoğun eleştiriler alan Almanya için bu atama önemli bir değişimi temsil ediyor.

Hükümetten tam destek ve liyakat vurgusu

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, özellikle muhafazakar Friedrich Merz başbakanlığındaki hükümetin bu kritik görev için Selen'i tercih etmesi Alman kamuoyunda birçokları için sürpriz oldu.

Ancak bu adım, güvenlik bürokrasisinde yerinde bir atama olarak değerlendiriliyor.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Alexander Bakan Dobrindt, atama kararını duyurduğu açıklamasında liyakata vurgu yaptı ve Selen'in "son derece deneyimli bir güvenlik uzmanı" olduğunu söyledi.