Gökbilimciler 7 milyar yıllık bir kuyruklu yıldız keşfetti

Gökbilimciler, Güneş Sistemi'nden hızla geçen gizemli bir cisme odaklandı. Eğer tahminleri doğruysa, bu cisim insanlığın şimdiye kadar gözlemlediği en eski ‘Kuyruklu Yıldız’ olabilir.

İlk kez 1 Temmuz'da tespit edilen 31/ATLAS Kuyruklu Yıldızı, Güneş sisteminden geçtiği doğrulanan üçüncü yıldızlararası cisim olarak tanımlandı.

7 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor

Ancak bu buzlu gezgini diğerlerinden ayıran şey sadece kökeni değil. 7 milyar yaşında olma ihtimali de şaşırtıcı. Bu, 31/ATLAS'ı Güneş Sistemi'nin kendisinden bile daha yaşlı yapar.

Galaksinin en eski yıldızlarından olabilir

Araştırmacılar, kuyruklu yıldızın Samanyolu'nun kalın diskinde, galaksinin en eski yıldızlarından bazılarının yaşadığı bir bölgede oluşmuş olabileceğine inanıyor. Yakındaki yıldız sistemlerinin oluşumundan kalan çoğu kuyruklu yıldızın aksine, bu kuyruklu yıldız muhtemelen bizimle karşılaşmadan önce milyarlarca yıl boyunca galakside dolaştı.

Kadim yıldızlar arası bir kökene sahip olabilir

31/ATLAS Kuyruklu Yılıdızı bilim insanlarına Samanyolu'nun ilk dönemlerinin ve hatta gezegen sistemlerinin nasıl bir araya geldiğine dair nadir bir bakış açısı sunabilir.

Kesin kökeni henüz bilinmemekle birlikte, Kraliyet Astronomi Derneği'nin 2025 Ulusal Astronomi Toplantısı'ndaki araştırmacılar, kuyruklu yıldızın hızı ve yörüngesinin kadim, yıldızlar arası bir kökene işaret ettiğini gösteren kanıtlar sundular. ESA'nın Gaia uydusundan gelen verileri kullanarak kuyruklu yıldızın galaksideki olası yolculuğunu simüle ettiler ve bulgularını desteklemek için bir milyardan fazla yıldızın hareketlerini analiz ettiler.

Donmuş bir gezegencik parçası olabilir

2017'de uzaylı teorilerine yol açan kötü şöhretli öncülü 'Oumuamua'nın veya 2019'da görülen 2I/Borisov kuyrukluyıldızının aksine, 31/ATLAS'ın donmuş bir gezegencik olduğu, gezegenlerin orijinal yapı taşlarından biri olduğu anlaşılıyor.

Bilim insanları, daha fazla gözlemin, 31/ATLAS'ın galaksideki en eski yıldızlardan bazılarından parçacıklar içerip içermediğini ve onu esasen bir kozmik zaman kapsülü haline getirip getirmediğini ortaya çıkaracağını umuyor.

Şimdilik buzlu gezgin, milyarlarca yıllık galaktik tarihi de beraberinde taşıyarak Güneş'in ötesindeki yolculuğuna devam ediyor.