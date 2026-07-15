Google Play'de yeni dönem: 22 Temmuz'da yürürlüğe girecek

California Kuzey Bölge Mahkemesinde görülen Google ile Epic Games arasındaki antitröst davasında, taraflar, mahkemenin kalıcı tedbir kararının değiştirilmesine ilişkin ortak başvurularını geri çekti.

Mahkemeye sunulan belgelere göre, Google, kalıcı tedbir kararına uymayı sürdürdüğünü teyit ederken, Google Play Store'un uygulama kataloğunun üçüncü taraf mağazalarla paylaşılmasını ve bu mağazalar üzerinden sunulabilmesini sağlayacak düzenlemeleri 22 Temmuz'da yürürlüğe koymaya hazır olduğunu belirtti.

Google ile Epic Games arasındaki hukuki anlaşmazlık

Google ile Epic Games arasındaki hukuki anlaşmazlık, Epic Games'in Ağustos 2020'de Fortnite oyununda Google Play'in ödeme sistemi yerine kendi ödeme sistemini kullanıma sunarak kullanıcıların uygulama içi satın alımları doğrudan Epic Games üzerinden yapmasına imkan tanımasıyla başlamıştı.

Google bunun üzerine Fortnite'ı Google Play Store'dan kaldırırken, Epic Games de şirketin uygulama mağazası politikalarının rekabeti engellediği gerekçesiyle dava açmıştı.

Epic Games, geliştiricilerin alternatif ödeme sistemlerini kullanabilmesi ve Android ekosisteminde alternatif uygulama mağazalarının daha serbest şekilde faaliyet gösterebilmesi gerektiğini savunmuştu.

Yargıç James Donato, Ekim 2024'te Google'ın Android kullanıcılarına uygulamaları indirme konusunda daha fazla seçenek sunmasına hükmetmişti.