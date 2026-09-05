Google ve Nvidia peşine düştü: Boyutu 20 kat küçülten İspanyol girişimden tarihi başarı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Küresel yapay zekâ çip pazarlarının lideri Nvidia, İspanya'daki girişimcilik ekosistemine tarihi bir yatırımla giriş yaptı. Valensiya merkezli çip ve optik teknolojileri şirketi iPronics, aralarında Nvidia'nın da bulunduğu uluslararası yatırımcı grubundan 125 milyon doların (107 milyon avro) üzerinde kaynak sağlayarak İspanya teknoloji inovasyonu alanındaki en büyük finansman turlarından birine imza attı.

Finansman turuna Nvidia'nın yanı sıra Criteria Venture Tech, Maverick Silicon, Light Street Capital, Catalight Capital ve Avrupa İnovasyon Konseyi Fonu katılım gösterdi. Bu yatırımla birlikte Nvidia, İspanya teknoloji pazarındaki ilk kayda değer sermaye desteğini sağlamış oldu.

Grafik işlemcilerdeki darboğazı çözen teknoloji

2019 yılında Valensiya Üniversitesi'nden ayrılan bir akademisyen/araştırmacı girişim olarak kurulan iPronics, programlanabilir silikon fotoniği ile geniş ölçekli fotonik sistemler üzerine odaklanıyor. Şirket, yapay zekâ veri merkezlerinde görev yapan on binlerce grafik işlem birimini (GPU) birbirine bağlayan optik anahtarlar geliştiriyor.

Üretilen cihazlar; grafik kartları ve GPU’lar arasında yüksek hızlı veri aktarım bağlantısı kurarak hesaplama süreçlerinde yaşanan darboğazları belirgin şekilde azaltıyor. Sistem, devasa veri merkezlerinin elektrik tüketimini aşağı çekerken operasyonel verimliliği üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

ABD'de yeni iştirak ve kadroyu iki katına çıkarma hedefi

Valensiyalı girişim, ABD pazarındaki teknoloji müşterilerine daha yakın hizmet verebilmek amacıyla California'da "iPronics Innovation Inc." adıyla yeni bir iştirak kurdu. Mevcut çalışan sayısını 100’ün üzerine çıkaran iPronics, sağlanan yeni finansmanla birlikte kadrosunu yeniden iki katına çıkarmayı ve özellikle ABD kanalında yeni işe alımlar yapmayı planlıyor. Şirketin genel merkezi ve ana operasyon yürütme noktaları ise Valensiya'da kalmaya devam edecek. Tedarik edilen yeni sermayenin bir bölümü, şirketin amiral gemisi konumundaki "iPronics ONE" adlı optik anahtarın operasyonel üretim kapasitesini artırmak ve küresel ticari dağıtım ağını genişletmek amacıyla kullanılacak.

Boyutu 20 kat küçülterek sunucu raflarına entegre ediyorlar

iPronics, Google tarafından da veri merkezlerinde yaygınlaştırılan optik devre anahtarlarını (OCS) yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, mevcut OCS ekipmanlarının boyutunu piyasadaki ölçeklere kıyasla yaklaşık 20 kat küçültmeyi başardı. Söz konusu boyut küçülmesi, aynı sunucu rafına çok daha fazla sayıda optik anahtar yerleştirilmesine imkan tanıyor. Şirket yaklaşık bir yıldır bu gelişmiş anahtarların sahadaki dağıtımını aktif olarak yürütüyor.

Destekler ve Nvidia'nın küresel yatırım ağı

Daha önce 2022'de 3,7 milyon avroluk tohum yatırım ve geçen yıl 20 milyon avroluk finansman turu gerçekleştiren iPronics, son yatırımla birlikte toplamda 152 milyon avrodan fazla sermayeye ulaştı. Girişim ayrıca 2025 mali yılında İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla Avrupa kurtarma fonları kapsamında 13,9 milyon avro tutarında hibe desteği almıştı.

Portalında geniş bir teknoloji ağını barındıran Nvidia; iPronics'in yanı sıra CoreWeave, Nebius, OpenAI, Anthropic, SpaceX, Hugging Face, MediaTek, Intel ve Nokia gibi dünya devlerinde de hisse ve yatırımlara sahip. ABD'li dev şirket bu yıl genelinde 40 milyar doların üzerinde yatırım taahhüdünde bulundu.