Google’a bölünme darbesi gelmedi: Reklam tekeli davasında kritik karar

ABD Bölge Yargıcı Leonie Brinkema, Google’ın çevrim içi reklamcılık sektöründeki faaliyetlerine ilişkin davada önemli bir karar verdi. Mahkeme, şirketin yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetmesine rağmen Google’ın AdX reklam borsası ile yayıncı reklam sunucusu işletmelerinin elden çıkarılmasını isteyen ABD Adalet Bakanlığı’nın talebini kabul etmedi. Böylece Google’ın reklamcılık faaliyetlerinin parçalanması yerine, şirketin davranışlarını sınırlamaya yönelik tedbirlerin uygulanmasının önü açıldı.

Reklam birimlerinin satışı gündemden çıktı

Adalet Bakanlığı, Google’ın çevrim içi reklam pazarındaki gücünü azaltmak amacıyla şirketin kritik reklamcılık faaliyetlerinin ayrılmasını talep etmişti. Ancak Yargıç Brinkema, Google’ın AdX reklam borsası ile yayıncı reklam sunucusu faaliyetlerinin satılmasına yönelik isteği reddetti. Mahkeme, uygulanacak yaptırımların şirketin işleyişine yönelik davranışsal düzenlemelerle sınırlandırılmasını tercih etti.

Gündeme gelen önlemler arasında veri paylaşımının artırılması ve Google teknolojisinin rakip ürünlerle daha uyumlu çalışmasının sağlanması bulunuyor.

Mahkeme Google’ın tekel kurduğuna hükmetmişti

Brinkema, geçen yıl Google’ın çevrim içi reklamcılık alanında yasa dışı tekel oluşturduğuna karar vermişti.

Kararda, şirketin ayrıcalıklı anlaşmaları ve ürünleri arasındaki teknolojik bütünleşmeyi kullanarak pazardaki konumunu güçlendirdiği değerlendirilmişti. Google’ın sahip olduğu hâkimiyet üzerinden yayıncıların gelirlerini azaltan yüzde 20 oranındaki ücret uygulaması da davada öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

AdX, çevrim içi reklam alanlarının satın alınması için tekliflerin verildiği en büyük pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Google’ın yayıncı reklam sunucusu ise internet sitelerinin reklamları listelemesi ve satması için kullanılan en yaygın teknolojilerden biri olarak öne çıkıyor.

Bakanlık her talebinde istediğini alamadı

Mahkeme ayrıca Adalet Bakanlığı’nın, Google’ın reklamveren reklam ağları pazarının üçüncü bileşeninde haksız biçimde hâkimiyet kurduğunu kanıtlayamadığı sonucuna vardı. Yargıcın kapsamlı gerekçesi ise nihai yaptırım paketinin Google ile Adalet Bakanlığı arasında belirlenmesinin ardından ve dosyadaki gizli bilgiler çıkarıldıktan sonra kamuoyuna açılacak. Tam görüşün iki hafta boyunca mühürlü kalması bekleniyor.

Google karardan memnun

ABD Adalet Bakanlığı’nın Antitröst Birimi, mahkemenin önemli yaptırımlar belirlemesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Bakanlık, kararın çevrim içi reklam pazarlarında rekabetin yeniden tesis edilmesine yaklaşıldığını gösterdiğini belirtti.

Google’ın düzenleyici ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Lee-Anne Mulholland ise şirketin reklam araçlarının parçalanmasına yönelik teklifin reddedilmesinden memnun olduklarını ifade etti. Mulholland, bu araçların küçük işletmelerin yeni müşterilere ulaşmasına ve büyümesine yardımcı olduğunu söyledi.

Alphabet hisseleri yükselişini sürdürdü

Alphabet hisseleri son 12 aylık dönemde yüzde 57 değer kazandı. Şirket, antitröst davalarında aldığı olumsuz kararlara rağmen temel faaliyetlerini korumayı başardı.

Ancak tekel karşıtı kampanyacılar mahkemenin kararını yeterli bulmadı. American Economic Liberties Project'ten Laurel Kilgour, yapısal yaptırımlar uygulanmadığı sürece alınan kararların Google'ın pazar gücü üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağını savundu.

Google daha önce de parçalanma talebiyle karşılaşmıştı

Bu karar, Alphabet'in bölünmesine yönelik Adalet Bakanlığı girişimlerinin mahkemeler tarafından ikinci kez geri çevrilmesi anlamına geliyor. Bir yıl önce Google'ın arama motoruna ilişkin davada da Chrome tarayıcısı ve Android işletim sisteminin satılması talebi reddedilmişti. Her iki davada da mahkemeler, şirketin faaliyetlerini doğrudan parçalamak yerine veri paylaşımının genişletilmesi ve Google'ın Apple cihazlarında varsayılan arama motoru olabilmek için yaptığı münhasır dağıtım anlaşmalarının yasaklanması gibi davranışsal önlemlere yöneldi. Alphabet ayrıca 2024 yılında San Francisco'daki bir yargıcın Google Play Store üzerinden uygulama rekabetini engellediğine ve yüksek ücretler aldığına hükmetmesinin ardından Android işletim sistemini rakiplerine açmakla yükümlü tutulmuştu.