Google’dan Anthropic ve OpenAI’a yeni rakip: Gemini 4 ''Argon''

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Deniz Güldağ

Google, yaptığı açıklamada Gemini 4 Argon’un kodlama, bilim, matematik ve siber güvenlik alanlarındaki sektör kıyaslamalarında yüksek performans sergilediğini belirtti. Google’ın çatı şirketi Alphabet, modelin bu yetenekleriyle yapay zekanın en kârlı kullanım alanlarından biri olan kurumsal şirketlerdeki payını artırmayı hedefliyor.

Google, modelin ilk aşamada seçili şirket ve hükümetlere sunulacağını, böylece geniş çapta kullanıma açılmadan önce modelin siber güvenlik açıklarını tespit etmek ve gidermek için de test edilebileceğini açıkladı.

Şirket, bu testlerden elde edilen geri bildirimlerle modelin güvenlik önlemlerini geliştireceğini belirtti. Argon’un, siber saldırılar ile kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılarla bağlantılı zararlı talepleri reddedecek şekilde tasarlandığı ifade edildi.

Google, Argon’un kamuya açılmasıyla temel kullanım için 1 milyon giriş tokenı başına 2 dolar, 1 milyon çıkış tokenı başına ise 10 dolar ücret alınacağını bildirdi. Tanıtım döneminin sona ermesinin ardından bu fiyatlar sırasıyla 4 dolar ve 20 dolara yükselecek. Tokenlar, yapay zeka modellerinin ürettiği çıktının temel birimlerini ifade ediyor.

İndirim döneminin sona ermesiyle Argon’un fiyatı, Anthropic’in amiral gemisi Opus 5.5 modeliyle aynı seviyeye gelecek. Ancak bu fiyat, Anthropic’in en gelişmiş Fable modelinin yarısından daha düşük olacak. OpenAI’ın orta segment Sol modeli Argon’dan daha ucuzken, şirketin amiral gemisi Astra modeli Argon’un iki katından daha pahalıya mal oluyor.