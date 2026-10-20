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Google'ın altyapısında arıza: Bankalar ve ödeme sistemleri etkilendi

Google Cloud’un Avrupa altyapısında yaşanan ağ arızaları, İngiltere’de bankacılık ve ödeme işlemlerini etkiledi. Kesinti nedeniyle Revolut’ta kartlı ödemeler ve ATM işlemleri dahil çeşitli hizmetlerde aksaklıklar yaşandı.

Haber Merkezi
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Google'ın altyapısında arıza: Bankalar ve ödeme sistemleri etkilendi
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Google’ın Avrupa’daki bulut altyapısında yaşanan ağ arızaları, birden fazla Google Cloud hizmetinde kesintiye yol açtı. Kesintiden İngiltere’deki bankacılık ve ödeme işlemleri de etkilendi.

Yaşanan aksaklıklar, finansal teknoloji şirketi Revolut’un hizmetlerine de yansıdı.

Şirkette kartlı ödemeler ve ATM işlemleri başta olmak üzere çeşitli hizmetlerde sorunlar yaşanırken, Google ağ arızalarının Avrupa’daki bulut altyapısını etkilediğini açıkladı.

Google'ın altyapısında arıza: Bankalar ve ödeme sistemleri etkilendi - Resim : 1

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