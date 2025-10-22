  1. Ekonomim
  3. Google'ın ofisini tahtakuruları bastı
Google’ın New York’taki Chelsea kampüsünde tahtakurusu alarmı verildi. Çalışanlara ofise girmemeleri talimatı gönderilirken, şirket diğer kampüslerde de önlem amaçlı denetim başlattı.

New York City’deki Chelsea kampüsünde çalışan Google personeline, pazar günü ofiste olası bir tahtakurusu istilasına dair uyarı gönderildi.

WIRED'ın ulaştığı bir e-postaya göre, olay yerine gelen ilaçlama ekibi bir arama köpeğiyle inceleme yaptı ve bu böceklerin varlıklarına dair 'güvenilir' kanıtlar buldu. Söz konusu e-posta, şirketin çevre, sağlık ve güvenlik ekibi adına New York’taki tüm Google çalışanlarına gönderildi.

Çalışanlara, ilaçlama tamamlanana kadar ofise gelmemeleri söylendi. Pazartesi sabahı itibarıyla yeniden ofise dönmelerine izin verildi. Google, “tedbir amaçlı” olarak New York’taki diğer kampüslerinde de ek denetimler yürütüyor.

Google, çalışanlarından, ofis içinde tahtakurusu gördüklerinden şüphelendiklerinde bunu tesis yönetimine bildirmelerini istedi. Evlerinde tahtakurusu bulmaları durumunda ise profesyonel ilaçlama servisleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Kaynaklar, Google’ın New York ofislerinde yer alan büyük peluş oyuncakların soruna yol açmış olabileceğine dikkat çekiyor. 

Bu, Google’ın New York ofislerinde ilk tahtakurusu vakası değil. 2010 yılında Manhattan’daki 9. Cadde ofisinde de, o dönem şehir genelinde yaşanan yaygın tahtakurusu salgını sırasında benzer bir olay yaşanmıştı.

Tahtakuruları insan sağlığını tehdit ediyor mu?

Tahtakurusu ısırıkları ölümcül değil ama kaşıntı, alerjik reaksiyon ve uykusuzluk gibi ciddi rahatsızlıklar yaratabiliyor.

Dermatoloji uzmanları, tahtakurusu ısırıklarının genellikle kol, bacak ve boyun gibi açıkta kalan bölgelerde görüldüğünü belirtiyor. Bu ısırıklar kaşıntı, kızarıklık ve kabarma gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar gelişebilirken, yoğun kaşıma sonucu deri enfeksiyonları da oluşabiliyor.

Bilimsel araştırmalara göre tahtakuruları virüs taşıyabilse de insanlara bulaştırdığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Uzmanlar, tahtakurusu istilasına karşı ev tipi yöntemlerin yeterli olmadığını, profesyonel ilaçlama yapılması gerektiğini vurguluyor.

