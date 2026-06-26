Google'ın uyarı sistemi Venezuela depreminde saniyeler önce alarm verdi

Venezuela’da meydana gelen büyük deprem sırasında birçok Android kullanıcısı, sarsıntıyı hissetmeden saniyeler önce telefonlarına gelen uyarıyla haberdar oldu.

Google’ın Android Deprem Uyarıları Sistemi, depremin ilk sismik hareketlerini algılayarak kullanıcılara bildirim gönderdi; uyarılarda depremin tahmini büyüklüğü ve kullanıcının bulunduğu yere uzaklığı da yer aldı.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, telefonlarında yüksek sesli bir alarm çaldığını ve bu sayede sarsıntı başlamadan önce dışarı çıkabildiklerini ya da daha güvenli bir noktaya geçebildiklerini anlattı.

Uyarıların yalnızca birkaç saniye önce gelmesi bile, uzmanlara göre insanların pencerelerden ve ağır eşyalardan uzaklaşması, asansörden çıkması ya da “çök, kapan, tutun” pozisyonuna geçmesi için hayati önem taşıyabiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Sistem, Android telefonlarda bulunan ivmeölçer sensörlerini kullanıyor. Normalde telefonun hareketini, yönünü ve titreşimini algılayan bu sensörler, deprem kaynaklı ilk hareketleri de tespit edebiliyor. Aynı bölgede çok sayıda telefon benzer bir titreşim algıladığında, bu veriler Google’ın deprem algılama sunucularına iletiliyor. Sistem, farklı telefonlardan gelen sinyalleri bir araya getirerek depremin konumu, tahmini büyüklüğü ve hangi bölgelerde hissedilebileceğine ilişkin hızlı bir hesaplama yapıyor.

Android telefonların bu şekilde erken uyarı ağına dönüşebilmesinin nedeni, deprem dalgaları ile elektronik sinyaller arasındaki hız farkı. Deprem sırasında önce daha hızlı ve genellikle daha az yıkıcı olan ilk dalgalar yayılıyor. Daha şiddetli sarsıntıya yol açan dalgalar ise daha yavaş ilerliyor. Telefonlardan gelen sinyaller Google’ın sistemine çok daha hızlı ulaştığı için, bazı kullanıcılara sarsıntıdan önce uyarı gönderilebiliyor.

Google’ın sisteminde iki farklı bildirim türü bulunuyor. Hafif sarsıntı beklenen bölgelerde kullanıcılara normal bildirim şeklinde uyarı iletiliyor. Daha güçlü sarsıntı beklenen yerlerde ise telefonun ayarlarını aşabilen, ekranı aydınlatan ve yüksek sesli alarm veren “harekete geç” uyarısı devreye giriyor. Bu bildirimlere dokunan kullanıcılar, güvenlik adımlarını ve depremin tahmini konumunu gösteren haritayı görebiliyor.