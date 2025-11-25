Görev süresinin bitmesine 8 ay kala Elon Musk’ın DOGE’si kapatıldı

  1. Ekonomim
ABD’de seçim sonrası iş insanı Elon Musk’ın Başkan Trump tarafından başına geçirildiği Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) kapatıldı.

ABD’de milyarder iş insanı Elon Musk’ın bir dönem başında bulunduğu ‘DOGE’ kısaltmasıyla bilinen Hükümet Verimliliği Bakanlığı kapatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump seçimi kazandıktan sonra Kasım 2024’te Musk’ın ‘DOGE’ adlı bakanlığın başına geçeceğini duyurmuştu.

Trump’ın DOGE’nin hükümet bürokrasisini ortadan kaldıracağını, aşırı düzenlemeleri azaltacağını, savurgan harcamaları keseceğini ve federal kurumların yeniden yapılandıracağını ileri sürmüştü.

Reuters’ın haberine göre görev süresinin bitmesine sekiz ay kala DOGE kapatıldı.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ‘verimlilik’ işlerine el atan DOGE’nin yerini ABD’de federal hükümetin insan kaynakları ofisi OPM devraldı.

