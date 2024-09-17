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Gözlemevi: Suriye'de de çağrı cihazları patlatıldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de de Lübnan'dakine benzer şekilde çağrı cihazlarının patlatıldığını, en az 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Gözlemevi: Suriye'de de çağrı cihazları patlatıldı
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Lübnan'da taşınabilir çağrı cihazlarının patlaması sonucu aralarında Hizbullah üyelerinin de olduğu dokuz kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı. ABD'nin Associated Press (AP) haber ajansı, Suriye'nin bazı bölgelerinde de çağrı cihazlarının patladığını aktardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de patlamalar sonucunda Suriye'nin Şam ve Rif Şam bölgelerinde 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

SOHR 'güvenilir' kaynaklarına dayandırdığı açıklamasında, başkent Şam'daki Kafr Sousa mahallesi yakınlarında bir araçta yaşanan patlamada dört, Seyyde Zeyneb bölgesinde yedi ve Al Qalmoun bölgesinde üç kişinin yaralandığı bilgisini verdi. Gözlemevi'nin açıklamasında, ölenlerin hangi ülke vatandaşı olduğunun bilinmediği ifade edildi. 

"En az 10 Hizbullah üyesi yaralandı"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında da İsrail'in başkent Şam'da Keferuse yolu ile Muvasa tünelini bağlayan yolda Lübnan Hizbullahı'na ait bir araçta ve Seyyde Zeyneb bölgesindeki bir noktada taşınabilir çağır cihazı patlattığı iddia edildi. Patlamalar sonucu Lübnan Hizbullahı'ndan az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da taşınabilir çağrı cihazlarını patlatması sonucu yaralanan çok sayıda kişinin Şam'daki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

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