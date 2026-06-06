Gözler SpaceX halka arzında: Musk serveti 1 trilyon dolar eşiğini aşan ilk insan olabilir

Dünyanın en zengin insanı, girişimci Elon Musk, gelecek hafta gerçekleştirilecek SpaceX halka arzıyla birlikte dünyanın ilk trilyon dolar servete sahip kişisi olmaya hazırlanıyor.

Yahoo Finance haberine göre SpaceX, halka arz kapsamında 555,6 milyon hisseyi hisse başına 135 dolardan satışa sunmayı planladığını açıkladı. Şirket bu fiyat üzerinden 75 milyar dolar kaynak toplamayı hedeflerken, söz konusu işlem halka arz piyasasında şimdiye kadar görülen en büyük arzlardan biri olacak.

Halka arz fiyatına göre SpaceX'in piyasa değeri Musk'ın şirketteki yaklaşık yüzde 42'lik payını kâğıt üzerinde 866,5 milyar dolar seviyesine taşıyor. Musk ayrıca çift sınıflı hisse yapısı sayesinde şirket oy haklarının yaklaşık yüzde 82'sini kontrol ediyor.

Tesla hisseleri serveti destekliyor

Musk'ın servetindeki en büyük ikinci unsur ise elektrikli araç üreticisi Tesla'daki hisseleri.

Güncel düzenleyici başvurulara göre Musk'ın yaklaşık 717 milyon Tesla hissesi bulunuyor. Tesla hisselerinin yaklaşık 420 dolar seviyesindeki piyasa fiyatı dikkate alındığında bu payın değeri yaklaşık 301 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

SpaceX'teki 866,5 milyar dolarlık pay ile Tesla'daki yaklaşık 301 milyar dolarlık pay birlikte değerlendirildiğinde Musk'ın yalnızca bu iki şirketteki hisselerinin toplam değeri yaklaşık 1,17 trilyon dolara ulaşıyor.

Kritik eşik yakın

Bununla birlikte servet hesaplamalarında hisselerin satılabilirliği, kilitlenme süreleri ve diğer kısıtlamalar da dikkate alınıyor.

Bu nedenle Bloomberg Milyarderler Endeksi, SpaceX'in halka arz fiyatı üzerinden Musk'ın net servetini yaklaşık 988 milyar dolar olarak hesaplıyor. Bu rakam trilyon dolar seviyesinin hemen altında bulunuyor.

Analistlere göre SpaceX hisselerinin 12 Haziran'da işlemlere başlamasının ardından halka arz fiyatının üzerine çıkması durumunda Musk'ın serveti resmi hesaplamalarda da 1 trilyon dolar sınırını aşabilir.

Starlink büyümenin lokomotifi oldu

Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görmesi beklenen SpaceX, gelirlerinin büyük bölümünü uydu internet hizmeti Starlink'ten elde ediyor. Dünya genelinde milyonlarca aboneye ulaşan Starlink, şirketin hızlı büyümesinin temel itici gücü olarak öne çıkıyor.

Buna karşın şirket, yeni nesil roket programı Starship'e yaptığı yatırımlar ve Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI ile bağlantılı harcamalar nedeniyle yıllık bazda zarar açıklamayı sürdürüyor. Özellikle Colossus ve Colossus II veri merkezi projelerine yönelik yüksek sermaye harcamaları dikkat çekiyor.

SpaceX halka arzında nihai fiyatın 11 Haziran gecesi belirlenmesi, hisselerin ise 12 Haziran'da Nasdaq'ta işlem görmeye başlaması bekleniyor.