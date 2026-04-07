Greer: Meksika ve Kanada için ayrı protokoller şart

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Hudson Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte, ABD'nin ticaret gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

USMCA'da bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Greer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, anlaşmanın bazı sonuçlarından memnun olmadığından bahsetti.

Greer, Trump'ın amacının, Kanada ve Meksika ile daha dengeli bir ticaret yapısı oluşturmak olduğuna dikkati çekti.

USMCA'da değerli unsurların da bulunduğunu söyleyen Greer, "Ancak Meksika ile bazı konuları ele almak için bir tür protokole ya da benzeri bir mekanizmaya, Kanada ile de ayrı bir protokole ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bu ülkelerle ithalat-ihracat profilimiz ve iş gücü durumu farklı. Bu ülkelerle neden dış ticaret açığı verdiğimizin sebepleri farklı. Dolayısıyla bence bu durum, USMCA'nın temel sütunlarının üzerine ekleyebileceğimiz 2 ayrı protokolü gerekli kılıyor." ifadelerini kullandı.

"Muhtemelen 1 Temmuz'a kadar tüm sorunları çözemeyeceğiz"

Greer, 1 Temmuz'da yapılacak USMCA Ortak Gözden Geçirme Toplantısı'na kadar müzakereler yürüteceklerini bildirdi.

Mümkün olduğunca çok konuyu çözmek istediklerini vurgulayan Greer, şunları kaydetti:

"Geçen yıl boyunca Meksikalılarla çok yakın çalıştık, birçok sorunu çözdüler. Kanadalılarla ise hala çözülmemiş bazı meselelerimiz var. Bence muhtemelen 1 Temmuz'a kadar tüm sorunları çözemeyeceğiz. Ama birçok meseleyi çözme yolunda ilerlediğimizi ve mümkün olduğunca hızlı hareket ettiğimizi düşünüyorum."