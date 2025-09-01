Greta Thunberg ve Liam Cunningham Gazze'ye gidiyor! Onlarca gemi ‘insani yardım’ için yola çıktı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı ve İsrail’in 18 yıldır uyguladığı deniz ablukasını kırmayı hedefleyen “Küresel Sumud Filosu”, İtalya’nın Cenova ve İspanya’nın Barselona limanlarından yola çıktı.

44 ülkeden aktivist insani yardım götürüyor

Yaklaşık 20 gemiden oluşan filo; gıda, su ve ilaç gibi insani yardımların yanı sıra 44 farklı ülkeden gelen yüzlerce aktivist, siyasetçi ve gazeteciyi taşıyor.

İsrail ablukasını kırmaya yönelik en büyük girişim

Arapçada “kararlılık” anlamına gelen “sumud” kelimesi, filonun amacını simgeliyor: Gazze’ye umut götürmek. Bu girişim, İsrail ablukasını denizden kırmaya yönelik bugüne kadarki en büyük organizasyon olarak kayda geçti.

Greta Thunberg ve Liam Cunningham da gemide

Filo, Barselona’dan binlerce kişinin katıldığı coşkulu bir törenle uğurlandı. Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg ve “Game of Thrones” dizisiyle tanınan oyuncu Liam Cunningham da katılımcılar arasında yer aldı. Thunberg, basın toplantısında dünyaya seslenerek, “Burada anlatılan hikaye, insanların hayatta kalmak için gerekli en temel ihtiyaçlardan nasıl bilinçli olarak mahrum bırakıldığıdır” dedi.

"Bazı devletlerin ikiyüzlülüğünü göstermek için buradayız"

Oyuncu Liam Cunningham ise limanda düzenlenen toplantıda Filistinli bir kız çocuğunun kendi cenazesini planlarken şarkı söylediği bir videoyu paylaştı ve duygusal bir çağrı yaptı:

“Çocukların kendi cenaze törenlerini hazırladığı nasıl bir dünyaya sürüklendik? Ben bir insanım ve insan olarak Filistinlilere yapılanları kabul etmiyorum. Bu, Ortaçağ kuşatmasını andıran ablukayı kırmak için bir girişimdir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin korkaklığını ve bazı devletlerin ikiyüzlülüğünü göstermek için de buradayız.”

Barselona Limanı’nda “Özgür Filistin” sloganları

Barselona Limanı’nda toplanan kalabalık, Filistin bayraklarıyla tekneleri uğurlarken “Özgür Filistin” ve “İsrail’i boykot et” sloganları attı. Filoya katılan gemiler arasında 100 yaşından büyük bir tarihî gemi, eski lüks yatlar, küçük yelkenliler ve endüstriyel görünümlü tekneler yer alıyor. Organizasyon yetkilileri, İtalya ve Tunus’tan gelecek yeni teknelerle birlikte toplamda 70 geminin eylül ortasında Gazze kıyılarına ulaşmasının hedeflendiğini açıkladı. Filo sözcüsü Saif Abukeshek, yolculuğun son etabına 70 teknenin katılmasını beklediklerini ve Gazze’ye 14-15 Eylül civarında varabileceklerini belirtti.

Gazze ablukasını kırmak için dördüncü girişim

“Küresel Sumud Filosu”, bu yıl Gazze ablukasını denizden kırmaya yönelik dördüncü girişim. Daha önceki üç girişim İsrail güçlerince durdurulmuştu:

Mayıs ayında Malta’dan hareket eden “Conscience” adlı gemi drone saldırısına uğradı.

Haziranda Greta Thunberg’in de bulunduğu “Madleen” isimli tekne İsrail ordusu tarafından alıkonuldu.

Temmuzda yola çıkan “Handala” gemisi ise 21 aktivist ve gazetecinin gözaltına alınmasının ardından engellendi; taşıdığı bebek maması, gıda ve ilaçlara el konuldu.

Bu kez ise çok daha geniş kapsamlı bir filo, dünyanın gözü önünde Gazze’ye doğru yol alıyor.