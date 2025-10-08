  1. Ekonomim
  3. Greta'dan ilk açıklama: İşkence gördüm
Aktivist Greta Thunberg, Sumud Filosu'nda tutuklanmasının ardından işkence gördüğünü iddia etti.

İsveçli aktivist Greta Thunberg, yaptığı açıklamada, kendisinin ve Gazze filosundaki diğer tutukluların tutuldukları İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kaldığını söyledi. 

Reuters'ın aktardığını göre Thunberg, Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, kendisinin ve diğerlerinin İsrail ordusu tarafından "kaçırılıp işkenceye uğradığını" söyledi.

 Ayrıntılı bilgi vermekten kaçınan kadın, baskı yapıldığında temiz su alamadığını ve diğer tutukluların kritik ilaçlardan mahrum bırakıldığını söyledi.

"Ben şahsen maruz kaldığım şeyleri paylaşmak istemiyorum çünkü manşetlere çıkmasını ve 'Greta işkence gördü' denmesini istemiyorum, çünkü buradaki hikaye bu değil." diyen Thunberg, Gazze'deki insanların günlük olarak yaşadıklarıyla karşılaştırıldığında, maruz kaldıkları şeylerin çok önemsiz olduğunu söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi ancak tutuklulara kötü muamelede bulundukları iddialarını defalarca reddetti.

İsrail iddiaları reddetti

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, "Tüm tutuklulara su, yiyecek ve tuvalet imkânı sağlandı; hukuki danışmanlık alma hakları engellenmedi ve tüm yasal hakları tam olarak korundu" dedi.

 Thunberg, azze'ye yardım malzemesi ulaştırmak ve 2,2 milyonluk nüfusun çoğunun evlerinden sürüldüğü ve Birleşmiş Milletler'in açlığın yaygın olduğunu belirttiği bölgenin kötü durumuna dikkat çekmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun bir parçasıydı.

Thunberg, filodaki 478 kişiyle birlikte pazartesi günü gözaltına alınmış ve İsrail'den sınır dışı edilmişti.

Gazze'deki açlık haberlerinin abartılı olduğunu savunan İsrail, filoyu Filistinli militan grup Hamas'a fayda sağlayan bir tanıtım gösterisi olarak nitelendirdi. Daha önce, Haziran ayında İsrail'in Gazze ablukasını delmek için benzer bir girişimde Thunberg'i denizde alıkoymuştu.

İsveçli aktivistler Cumartesi günü Thunberg'in gözaltındayken itilip kakıldığını ve İsrail bayrağı taşımaya zorlandığını söyledi ancak Thunberg Salı günü düzenlenen basın toplantısında bu konuya değinmedi.

