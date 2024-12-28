Grev nedeniyle turistik şehirde sokaklarda çöp yığınları oluştu!

Portekiz'in turistik şehri Lizbon'da temizlik işçileri grevde. Sendikalar daha iyi koşullar talep ederken, yetkililerin çözüm üretmediğini savunuyor.

Lizbon, temizlik işçilerinin grev kararı alması sonrası ikinci günde çöp dağlarına teslim oldu.

Lizbon Belediye İşçileri Sendikası (STML) ve Yerel Yönetim İşçileri Sendikası (STAL) tarafından bayram vakti düzenlenen grev ikinci gününde başkentin etrafını çöplerle çevreledi.

Belediye Başkanı Carlos Moedas'ı eleştiren vatandaşlar, kentin atık yönetimini kötü yönettiğini ileri sürerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Belediye’de açıklama

Belediye, grevden ötürü kentin 'zor durumda' olduğunu kabul etti.

Lizbon Kent Konseyi'nden Pedro Moutinho, Lusa haber ajansına yaptığı açıklamada, "Çöpleri toplamada azami çaba göstermemize rağmen, daha fazlası atıldığı için yetişemiyoruz," dedi.

Konsey, Lizbon genelinde organik ve geri dönüştürülebilir atıklar için 57 ek çöp kutusu yerleştirdi.

Ancak Moutinho, bu önlemlerin yalnızca "geçici bir çözüm" olduğunu söyledi ve insanlara, sokağa "gereksiz çöp" atmamaları tavsiyesinde bulundu.

Sendikaların kararı

Sendikalar, 26-27 Aralık'ta iş yapmazken, yılbaşına doğru "fazla mesaiden kaçınma" kararı aldı.

STML, belediyeyi, Haziran 2023'te yapılan bir anlaşmadan kaynaklanan taahhütleri yerine getirmemekle eleştiriyor.

Bu taahhütler arasında işçi tesislerinin iyileştirilmesi ve uygun yemek alanlarının sağlanması gibi maddeler var. Sendika ayrıca temizlik hizmetlerinin özel şirketlere verilmesini "her açıdan kabul edilemez" diye nitelendiriyor.

Yapılan açıklamada, "Yönetim, iş gücünü örgütlemede ve kent temizliğindeki gerçek sorunları ele almada başarısız oldu” denildi.

Moutinho, bazı taleplerin yerine getirilmesinde gecikmeler yaşandığını kabul etti, ancak ilerleme kaydedildiğini ısrarla vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu taahhütlerin hiçbiri unutulmadı ya da terk rafa kaldırılmadı."