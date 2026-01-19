Grönland Başbakanı Nielsen, ABD'nin gümrük kararının "çizgilerini değiştirmediğini" belirtti

Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergisi kararını, ABD merkezli Meta şirketinin sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada değerlendirdi.

Danimarka ve Grönland'da hafta sonu düzenlenen gösterilere katılımın yoğun olduğunu aktaran Nielsen, Grönland'a destek için düzenlenen bu gösterilerin etkili olduğunu ve birlik mesajı verdiğini vurguladı.

Nielsen, "ABD'den gelen son açıklamalar, gümrük vergisi tehditleri de dahil olmak üzere, Grönland'ın kendi kararlarını alma hakkına sahip demokratik bir toplum olduğuna dair çizgimizi değiştirmiyor. Diyalog, saygı ve uluslararası hukuka olan bağlılığımızda kararlı duruyoruz" ifadelerine yer verdi.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.