  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Grönland ve Antarktika, 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti
Takip Et

Grönland ve Antarktika, 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti

Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Grönland ve Antarktika, 47 yılda 12 trilyon tondan fazla buz kaybetti
Takip Et

Kapsamlı bir bilimsel rapora göre, Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979 yılından bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi.

Uzmanlar bu devasa miktarın, eriyen suyun tamamı dondurulsaydı Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük bir donmuş su kütlesine denk geldiğine dikkat çekti.

Çarşamba günü Scientific Data dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, ısınan Dünya ,gezegenin iki büyük buz tabakasının erimesini hızlandırıyor.

Erimenin altıda beşi sıcak havadan değil, daha sıcak suların buz tabakalarını alttan ve yanlardan kemirmesinden ve buzulların okyanuslara akmasından kaynaklanıyor.

NBC News'ün aktardığına göre, araştırmanın yazarları bunun gelecekteki deniz seviyesi yükselmesi için kötü bir haber olduğunu belirtti.

Çalışmanın ortak yazarı ve California Üniversitesi Irvine'den buz bilimci Eric Rignot, "Buz tabakaları hızla eriyor. Kutup bölgelerini eritiyoruz, deniz seviyesi dünya çapında yükseliyor ve kıyı bölgelerinin savunmasızlığını daha da artıracak" dedi.

Akaryakıtta bir ilk: 100 TL'yi aştı! İşte 17 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıtta bir ilk: 100 TL'yi aştı! İşte 17 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...Hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankaların güncel listesi...Ekonomi
Tespit süreci tamamlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecekTespit süreci tamamlandı: İşlenmeyen tarım arazileri kiraya verilecekEkonomi
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu yağış uyarısı! Hangi illerde etkili olacak? İşte tahminler...Gündem